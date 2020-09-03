軟銀投資新加坡醫療新創公司Biofourmis 估值逾7億美元

根據《彭博社》週四 (3 日) 報導，新加坡的軟體新創企業 Biofourmis，已從軟銀集團 (9984-JP) 的願景基金 2(SoftBank Vision Fund 2，SVF2) 取得 1 億美元資金。這讓該公司估值超過 7 億美元。幾乎是原先的 3 倍。

公開資料顯示，在這回的 C 輪融資除了 SVF2 之外，原本就有投資該公司的新加坡 EDBI、紅杉資本 (Sequoia Capital)、Openspace Ventures、MassMutual Ventures 也都跟投。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

一位匿名的消息人士透露，這輪投資讓 Biofourmis 的市值超過 7 億美元。幾乎是原先約 2.5 億美元估值的 3 倍。

Biofourmis 創立於新加坡，總公司後來遷到波士頓。該公司運用 AI 人工智慧技術來預測心臟疾病患者的問題等，希望向個人提供量身打造的醫療服務。

Biofourmis 創始人也是公司執行長的 Kuldeep Singh Rajput 在訪談中表示，這筆資金將用於美國、中國及日本患者在心臟病、呼吸系統疾病、腫瘤及疼痛管理的數位解決方案研發。

軟銀投資顧問公司管理合夥人 Greg Moon 表示：「在利用人工智慧和機器學習解決方案的基礎，來發展數位療法方面，我們相信 Biofourmis 是業界翹楚。」

Kuldeep Singh Rajput 在這個月滿 29 歲，他曾經在 2019 年 5 月完成 3500 萬美元的 B 輪融資後，說他不打算再提高資本。但是軟銀在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行爆發後與他接觸。

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