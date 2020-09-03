疫情延燒 等不到聯邦再紓困 聯合航空計畫裁員1.6萬人以上

聯合航空 (UAL-US) 週三表示，在聯邦新冠紓困方案的裁員限制屆期後，計畫最快下個月裁員逾 1.6 萬人。

這批非自願性裁員占 2019 年底聯合航空近 17% 人力，他們多數處於無薪休假狀態，意即在航空需求復甦時，航空公司可以召回這些員工。

然而，這數據已經遠低於聯合航空 7 月時警告可能裁員的人數 (3.6 萬人)，歸功於數千名員工接受自願離職計畫 (buyouts)、提早退休方案，還有其他十多個可選的計畫，例如自願休假、留職停薪，以及共享或減少排班時數等。

航空公司懇求員工接受這些選項以降低人力，某些情況下提供持續的醫保福利等，這是疫情大流行期間各家效仿的措施，另外還有超過 7000 人選擇離開聯合航空。

聯合航空仍可能藉著自願離職的方式，尤其是飛行員，進一步降低非自願裁員人數。

目前計畫中的非自願裁員人數 16370 人，包含空服員 6920 人、飛行員 2850 人、管理人員 1400 人、機械師 2010 人，以及機場營運人員 2260 人。

在聯合航空宣布此消息前，美國航空上週也宣布計畫裁員 1.9 萬人，含自願離職和停職等，最終人力將較新冠疫情爆發前縮減 30%，除非獲得新的紓困方案。達美航空計畫 10 月起讓旗下 1941 名飛行員強制休假，除非能與工會達成協議以降低成本。

航空業工會和高層均敦促國會再提供一波 250 億美元的聯邦援助，以保留工作至 3 月底，但國會仍強烈反對新一波全國性新冠病毒紓困案，其中包含航空公司的紓困方案。

根據最初的航空公司紓困方案，禁止接受紓困的航空公司在 9 月 30 日之前裁員或減薪。