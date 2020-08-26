日本四家機車廠H1全球銷量大減1/3 川崎減少率最低

本田 (7267-JP)、山葉 (7272-JP) 等四家日本機車製造廠，2020 上半年的全球銷售數據出爐。台數報 877.8 萬輛、年減 33.2%，也是自金融風暴發生後的 2009 年以來，相隔 11 年後又再度跌破千萬大關。

主要原因在於新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，使得疫情嚴重的印度等新興國家的機車銷量大減，所帶來的影響也最為重大。

《日本經濟新聞》統計了日本山葉、本田、鈴木 (7269-JP)、川崎 (7012-JP) 四家機車製造廠，在 2020 年 H1 的全球銷售數據。發現在肺炎疫情影響下，占了全球機車市場 4 成、也是最大機車市場的印度，還有與人們日常交通手段密不可分的印尼等東南亞市場，都因為銷售活動放緩而嚴重影響機車銷量。

日本四家機車廠 H1 全球銷量大減 1/3 川崎減少率最低 (圖片：AFP)

從四家廠商的銷量表現來看，全球最大機車廠商、市占逾 3 成的本田，2020 年 H1 銷量年減 34.5% 至 619.1 萬輛；全球第三大的山葉，同期銷量年減 32% 至 170.9 萬輛。兩家公司都出現 3 成以上滑落。

而在跑車等高價車款具有強項的川崎，則是由於越野機車在北美市場銷售暢旺，同期銷量年減 15.2% 至 25.1 萬輛，也是四家日本廠商當中減幅較小的一家。

另外在鈴木的同期銷量表現方面，則是報年減 28.9% 至 62.7 萬輛。

目前還難以預測肺炎疫情會在何時告一段落，山葉公司社長日高祥博表示「東協 (ASEAN) 市場的復甦遲緩，印度也會花點時間。」預估該公司 2020 年的機車銷量將年減近 3 成。

本田公司副社長倉石誠司則強調該公司「會繼續維持當前策略，不會加入折扣競爭」，但是銷量若持續衰退，各家廠商也難以避免收益惡化。