面板廠JDI股東大會通過Ichigo 604億日圓出資案

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，週三 (26 日) 於東京召開股東大會，同意接受來自獨立投資顧問公司「Ichigo 資產管理」(Ichigo Asset Management ) 的 604 億日圓出資案。

Ichigo 資產管理的執行長 Scott Callon 出任 JDI 董事長，他在 26 日的股東大會也首度以議長身分出席。他在會中說道：「務必要拉高公司收益」，強調公司重建的目標。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在當天的股東大會上，除了通過 Ichigo 資產管理的 604 億日圓出資案，在外部董事擁有強大權限的指名委員會等設置公司移轉的條款變更，還有全新外部董事的遴選等事項也都獲得通過。

外部董事從 2 人增加至 5 人，在整體董事會的比例也從原本的 40% 提高至 71%。當天共有 89 人出席股東大會。

雖然當前 JDI 在資金調度上得以確保，不過經營環境在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下走向惡化。JDI 在當天股東大會上也明確指出，在產品主力的智慧型手機用面板之外，其他產品在比例上也要拉高至 50%。

未來除了打算加速在健康保健等全新領域的應用，也會推動智慧財產權的活用。Scott Callon 強調，不能只靠成本降低，也必須拉高營收。

然而，JDI 過去在庫存帳上數度發生灌水情事，公司治理的體制強化也成為課題。股東們也對於 JDI 的公司治理抱持懷疑態度，更質疑 JDI 是如何思考對股東負責這件事。Scott Callon 也作出回應，強調會舉全公司之力來防止類似情事發生。