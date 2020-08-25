日本7月電腦出貨量年減27% 研調機構估Q3大幅滑落、Q4衝高

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA)，週二 (25 日) 公布 7 月份的日本國內電腦出貨量，數量報 61 萬台、年減 26.9%。連續 3 個月的電腦出貨台數、出貨金額，都較去年同期出現減少。

電腦作業系統 (OS) 的 Windows7，在 2020 年 1 月 14 日結束產品支援，這也造成去年日本以法人市場為主的電腦需求大量湧現。特別是在 2019 年 7 至 9 期間的電腦整體出貨量，要較 2018 年時增加了 6 成以上。

為此，日本今年的電腦市場，在法人市場也出現明顯回落。桌上型電腦的出貨台數，在今年 7 月年減 54% 至 9.9 萬台。從 2020 年 2 月以來，出貨表現已連續 6 個月遜於去年同期。

筆記型電腦則是因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的緣故，成為日本上班族在家工作的必需品。而在近幾個月來，需求告一段落後，日本 7 月的筆記型電腦出貨量也出現年減 17.4% 至 51 萬台。

對於日本今後的電腦市場發展，日本研調機構 MM 總研 (MM Souken) 的執行委員中村成希認為「2020 年 7 至 9 月期間，會在去年同期比出現最大滑落。」但由於日本當局打出「Giga School 構想」，要讓日本全國的中小學生每人都擁有一台電腦，日本教育委員會也積極在相關標案採取動作，中村成希預估今年 10 至 12 月的出貨量將達到高峰。

而教育現場的需求，能將整體市場推升到什麼地步，也是今後矚目焦點。