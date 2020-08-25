Line與日本雅虎經營統合案 合資公司決定命名「A控股」

有關南韓大型網路公司 Naver(035420-KR) 的日本子公司 Line(3938-JP)，與掌管日本雅虎 (Yahoo Japan) 業務的 Z 控股 (Z Holdings)(4689-JP) 的經營統合，新公司已決定命名為 A 控股 (A Holdings)。

《韓聯社》週二 (25 日) 報導。未來將負責掌管 Line 與日本雅虎業務的 A 控股，將由 Naver 創辦人李海珍來出任該公司的 GIO(Global Investor Officer)，也是 A 控股的首任董事長。

IT 業界的人士透露，兩家公司在不久前決定了合資公司名稱、以及董事會的成員組成。

合資公司的 A 控股，是由南韓 Naver 與 Z 控股的母體日本軟銀 (9434-JP) 各出資一半來合資經營 (JV)，同時也將是 Z 控股的最大股東。而在 Z 控股的旗下，則是擁有 Line 與日本雅虎兩家全資子公司。

A 控股的董事長由李海珍擔任，公司社長一職則由軟銀總裁宮內謙來擔任。在 5 名董事當中，除了上述兩人之外，還有 Line 財務長的黄仁埈、軟銀財務長藤原和彥。剩下的一個席次，預定由軟銀來遴選出任。而董事會的主席則尚未決定。

Line 與日本雅虎分別是日本當地最為普及的通訊軟體及最大的入口網站，在去年的 11 月決定進行經營統合。雙方所採取的戰略是要藉由經營統合，來與主導全球網路產業的美國及中國企業抗衡。

兩家公司在各自的事業領域追求綜效，也計畫在 AI 人工智慧、EC 電子商務、FinTech 金融科技，以及廣告方面積極的擴展業務範圍。

Line 與日本雅虎計劃在明年 3 月完成經營統合。當初計畫是在今年後半完成，也因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而有所延誤。