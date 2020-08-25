收購日本全家便利店 伊藤忠商事正式宣布TOB案成立

日本大型綜合貿易商的伊藤忠商事 (8001-JP) 週二 (25 日) 宣布，該公司針對日本全家便利商店 (8028-JP) 所實施的股票公開收購 (TOB)，已經正式成立。

根據《日本經濟新聞》週二 (25 日) 報導，這次伊藤忠商事所實施的 TOB，在截至 8 月 24 日為止的應賣股數達 7901 萬股，超過收購下限的 5011 萬股。所有應賣股票也全部收購，在去除日本全家便利商店本身持股後的持股比例為 65.7%。

伊藤忠商事在 7 月 8 日宣布這回的 TOB。在消息公布的前一天，日本全家便利商店的股價是每股 1766 日圓，在 7 月 16 日一度衝上 2473 日圓高價，在 8 月中旬之前也都維持高於 TOB 價格每股 2300 日圓的走勢。

日本全家便利商店股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

在 TOB 實施前，伊藤忠商事持有日本全家便利商店 50.1% 的股份。只要在剩餘的 49.9% 股份當中取得 9.9% 以上，這次 TOB 即可成立。

日本全家便利商店將於 10 月下旬召開臨時的股東大會，在經過股票整合等的手續之後，預估未來將不會在公開市場上市。今後將推動集團企業與 JA 集團在商品開發上的合作，還有強化大型投資等的商業模式。

這回的 TOB 在今年 7 月初公布後，日本全家便利商店的股價就一度進逼每股 2500 日圓。曾有部分海外基金認為 TOB 價格過低，要求伊藤忠商事調升收購價格，但是伊藤忠也數度表明在收購價格不作更動。

日本全家便利商店的股價，於 TOB 期限的 8 月 24 日收在每股 2257 日圓、較前一個交易日下跌 1 日圓，連續 5 個交易日低於 TOB 價格的 2300 日圓。