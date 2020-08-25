股價飛越500美元！蘋果證實印度組裝新款 iPhone SE

週一 (24 日) 蘋果證實，將在印度生產第二代 iPhone SE，這是蘋果擴大在印度市場的整體戰略之一。

蘋果計畫週一 (24 日) 收盤後發放切割後的新股，將 1 股分割 3 股，受股票分割與印度製造消息激勵，蘋果 (AAPL-US) 收漲 1.20% 飆至每股 503.43 美元，再創歷史新高，市值來到 2.15 兆美元。

蘋果發言人週一向印媒證實：「新款 iPhone SE 將蘋果最強大的晶片裝在最受歡迎的型號上，價格也最實惠。我們很高興能在印度為我們的當地客戶組裝這款產品。」

在印度本土生產新款 iPhone SE 可以讓蘋果繞開 20% 的印度進口關稅。不過，這款手機在印度的售價仍然較高，因為它的起價為 42990 盧比 (約合 579 美元)，這遠高於其在美國售價 399 美元。

印度本土生產新款 iPhone SE 可以讓蘋果繞開 20% 的印度進口關稅。 (圖片：AFP)

早前報導指出，蘋果 2020 年 iPhone SE 的製造商合作夥伴是緯創 (3231-TW)，將在班加羅爾附近的一家工廠生產新款 iPhone SE。另一個主要製造合作夥伴富士康也在印度也設有設廠，但似乎沒有參與印度 iPhone SE 組裝。

印度正大力搶奪中國世界工廠地位，數度向蘋果與三星等手機巨頭招手，而蘋果似乎逐漸告別中國製造為主的時代。

今年 5 月印度媒體報導，蘋果高層已與印度官員經過數月協商，計畫將蘋果近五分之一的產能從中國轉移到印度，相當於在未來五年內為當地製造業帶來 400 億美元營收，並可能使印度成為蘋果商品最大的出口國。

蘋果在印度市場推動高階 iPhone 的銷量並擴大生產佈局，這是其新戰略的一部分，目的是專注於在印度推動價值和利潤。

新款 iPhone SE (2020) 預計最快今年年底就會開啟本地生產，如果 iPhone 12 加入，將是印度生產的第 7 款 iPhone 機型。