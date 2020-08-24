IMF：全球政府債務規模已飆升二戰以來最高

隨著全球各國增加開支以對抗新冠疫情 (COVID-19)，全球政府債務規模已飆升至二戰以來最高。

IMF 數據顯示，截至今年 7 月，已開發經濟體的債務已經升至全球 GDP 的 128%，甚至超越了 1946 年的 124%。

《華爾街日報》報導稱，二戰之後由於全球經濟快速成長，幫助已開發國家的債務快速下降，但如今客觀形勢已大不相同，減債將不會那麼容易。與過去相同的是，低利率預計在今年之後，仍保持長時間趨勢不變。

二戰後的負債之所以能快速削減，需歸功於戰後經濟的快速成長。在 1950 年代後期，法國和加拿大的年平均成長率約為 5%，義大利接近 6%，德國及日本則高達 8%，美國相對較弱，但也有接近 4%。

如此高的經濟成長率，幫助債務與 GDP 的比率至 1959 年之後下降到 50% 下方。

當前的客觀環境已和戰後不同，隨著已開發國家高齡化和出生率的下降，勞動力正在減少，各國已經歷長期的成長遲緩，要削減債務占 GDP 比重已變得更為困難。

以近年各國的經濟成長率為例，美國、英國和德國的年成長率約為 2%，日本和法國約為 1%，義大利甚至少有成長，與二戰之後截然不同。

另一方面，當前的高債務並非由新冠疫情開始的，自 1980 年代以來，已開發國家的債務就已節節攀高，主要是受到醫療保健和退休金支出所驅動。

不過，以日本為首的已開發國家，似乎並未讓高債務演變成為財政危機。經濟學家認為，由於如今大量債務轉由央行持有，這使得債務管理的風險由政府轉向央行。

曾領導美國 Fed 國際金融部門經濟學家 Nathan Sheets 表示，這對央行帶來挑戰，儘管央行很可能成功，但總存在一種前所未有的風險，某個環節可能出錯，並成為一代人的問題，最後必須面對。