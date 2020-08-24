港府：產品改標示「中國製造」 美方同意實施日延後

香港商務及經濟發展局局長邱騰華週一 (24 日) 表示，美方已應一些業界的要求，將香港生產商品改標「中國製造」的實施日期延後 45 天至 11 月 9 日，以利相關工作進行。

美國原訂在 9 月 25 日，對香港製造商品實施新的產地來源標記，要求商品改標示為「中國製造」，以符合川普中止 1992 年《香港政策法》特殊待遇的行政命令。

邱騰華在一次線上研討會表示，美國的政策是「來意不善」，這一做法既無必要，也沒理由，目的只是打擊香港獨特的單獨關稅地位。他說：「(美國要)Made in Hong Kong(香港製造) 在消費者眼前消失，這是野蠻的行為。」

邱騰華表示，美國的做法會讓世界貿易組織 (WTO) 其他成員感到混亂，香港必須要爭取其在 WTO 中應有的利益。

他說，香港政府已經透過駐美國的辦事處向美方查詢，有沒有其他方法是香港可以接受、而又符合產地來源要求，以及美方是否會有正式的公文，向港美業界清楚交代等事項。

出席同一場合的香港工業總會主席葉中賢表示，美國方面一直要「美中脫鉤」，但其實是美國對中國及香港在貿易方面的重要性已逐漸減弱。

他指出，中國最大的貿易夥伴是東協，然後是歐盟和美國；香港最大貿易夥伴是中國，然後是東協、歐盟及美國。