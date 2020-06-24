IMF下調全球經濟增長預期至-4.9% 警告全球公共債務恐飆新高

國際貨幣基金 (IMF) 週三 (24 日) 再度下調今年全球經濟增長預期，同時警告隨著各國政府採取空前財政措施來對抗疫情，國家債務恐急劇飆增。

IMF 週三 (24 日) 發布《全球經濟前景》報告預計，2020 年全球 GDP 將萎縮 4.9%，低於 4 月預期的 -3%，同時下調 2021 年的 GDP 增長預期至 5.4%，低於 4 月預估的增長 5.8%。

IMF 表示：「新冠肺炎 (COVID-19) 疫情為 2020 年上半年經濟活動帶來的負面影響超過預期，且復甦腳步較原先預期來得更緩慢。」並解釋下調經濟增長預期主要和各國繼續執行社交距離措施有關，下半年產能和供應鏈將持續受到影響。

以國家來看，IMF 預計今年全球主要經濟體中，美國 GDP 將下滑 8%，歐元區 GDP 下滑 10.2%，其中德國、法國將分別下滑 7.8%、12.5%，義大利和西班牙也雙雙下滑 12.8%。

(圖：IMF)

為了緩解經濟衝擊，各國政府陸續祭出大規模財政支出和購債計劃，引發國家財政惡化之虞。

IMF 認為，在經濟活動和財政收入萎縮之下，政府可觀的財政支出進一步擴大財政赤字，預計今年全球公共債務佔 GDP 比重將突破 100%。

IMF 預期在基本情況下，全球公共債務水平將在 2020 年和 2021 年飆至歷史新高，將分別佔 GDP 比重的 101.5% 和 103.2%。此外，今年全球平均財政赤字佔 GDP 比重將升至 13.9%，較去年高出 10 個百分點。