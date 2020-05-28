經濟學人智庫：全球經濟兩年內零增長 債務水平恐急遽飆升

經濟學人智庫 (EIU) 最新報告指出，由於新冠疫情大幅改變全球經濟運行，預計今、明兩年將不會出現經濟增長，反之，今年全球公共債務水平將急劇上升，且全球 GDP 水平必須等到 2022 年後才能恢復至疫情爆發前水平。

過去 2 個月內，新冠病毒 (COVID-19) 迫使多數國家不得不實施停工，經濟因此遭受重創，這意味著政府必須在收入減少、提高醫療保健和社會支出的同時，祭出數兆美元的財政刺激計劃。

EIU 週三 (27 日) 發布報告表示，比起生產能力受到疫情摧殘，全球多數發達國家政府似乎更樂於接受因公共支出導致的債務水平上升，這意味著今年全球公共債務水平飆升情況恐無法倖免。

儘管資產負債表較穩定的國家短期內應該能夠承擔高額債務成本，但 EIU 經濟學家強調，最終政府仍不得不面對大量債務累積。此外，報告還稱，政府恐怕無法透過削減支出來控制財政赤字。

EIU 經濟學家表示：「緊縮政策已吸收許多政治資本，因此剩餘資本可能不足以推行這項計劃。」這主要是因為相較於 2008 年金融危機爆發前，如今多數經濟體的公部門規模已變得更小，也就是說，削減公共支出的可能性不太可能進一步提高，尤其考慮到疫情提升了加強衛生保健體系的必要性。

比起削減支出，EIU 預計政府將尋求提升財政收入，從而扭轉發達經濟體在過去 40 年不斷調降企業和個人所得稅的趨勢，不過報告也針對政府是否能夠迅速提高稅收來支撐經濟表示質疑。

歐元區債務危機

另外，EIU 經濟學家特別提及西班牙和義大利，稱這兩個國家因大受疫情衝擊，導致原先就已疲弱的財政狀況變得更難以解決。

報告稱南歐各國處於多年經濟緊縮，目前仍在逐步恢復，加上它們還需應對高額的公共債務、高齡化人口和持續不斷的財政赤字。

「儘管歐洲央行會透過迅速行動來防止情況惡化，但上述任一國家的債務危機都可能觸發金融市場的巨大動盪，且債務危機將反過來蔓延至全球。」EIU 警告。