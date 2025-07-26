鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-26 10:26

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據俄羅斯《衛星通訊社》周五（25 日）報導，俄羅斯聯邦偵查委員會主席巴斯特雷金表示，偵查委員會已確認，逾 3,500 名僱傭兵支援烏克蘭武裝部隊作戰，涵蓋 70 多個國家。

俄羅斯確認，3,500名僱傭兵支援烏克蘭武裝部隊作戰。（圖：Shutterstock）

巴斯特雷金說：「針對 650 名僱傭兵，已完成 505 起刑事案件調查。目前已有 600 多人被定罪。調查還證實，3,500 多名僱傭兵參與烏克蘭武裝部隊作戰，來自 70 多個國家。」

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他提到，這些僱傭兵是美國、英國、加拿大、喬治亞等國公民。

俄羅斯國防部多次表示，基輔政權把外國僱傭兵當炮灰，俄軍將繼續在烏克蘭全境消滅他們。許多為錢而戰的僱傭兵在受訪中承認，烏克蘭軍方對他們的行動協調不力，生存機率很低，衝突激烈程度與他們熟悉的阿富汗和中東不可同日而語。

俄羅斯國防部此前稱，已消滅大量來自美國、英國、喬治亞等國的僱傭兵，並經常打擊為基輔作戰的外國僱傭兵聚集點。