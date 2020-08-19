總經數據佳+政策利多雙加持 消費類股吸金力可望大增

美國 7 月經濟數據表現優於預期，激勵股市翻揚，投信表示，隨著就業狀況改善，加上官方政策利多加持下，可望帶動消費內需市場回溫並進一步拉抬消費類股表現。

保德信投信指出，美國就業市場自 5 月底逐漸復甦後，進一步拉抬民間自發性消費能力升溫，此外，美國總統川普更以行政命令延續聯邦失業補貼，官方政策利多也讓長期消費能力得以確保。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，今年全球經濟低迷主要是受疫情衝擊，而非過去經濟與財政長年不平衡所致，研判這次疫情對經濟的衝擊程度不至於像金融海嘯般危險，加上政策利多可望讓恢復速度也會較為迅速，從近期各項指標性經濟數據即可映證。

展望下半年就業市場，根據目前美國 ISM 採購經理人指數分項，包括產業鏈下游終端庫存極低，上游製造商正積極生產以滿足不斷增加下游訂單。

楊博翔認為，這代表產業回溫初期表徵，儘管仍有業者因缺乏長期能見度尚未有大量增聘意願，但觀察製造業與服務業仍處於回溫，預期未來數月雇用意願有機會更進一步回升。

為避免消費能力大幅下降，美國總統川普日前已簽署四道行政命令，包括推遲薪資稅、延繳學貸、暫停租客強制驅離外，最重要的是每周額外 400 美元失業補貼，市場認為官方的行政命令，可望降低消費衰退的潛在風險。

楊博翔指出，在全球央行大力量化寬鬆下，市場充足流動性不僅可支撐股價外，更有利成長股股價表現，目前大型新消費趨勢持續獲取傳統市場份額，且越趨大者恆大，相較整體消費產業更具明顯成長性，後市新消費趨勢基金最具想像空間。