疫情傷業績 信用卡轉戰國旅內需主打高回饋率求突圍

新冠肺炎疫情阻斷海外旅遊商機，信用卡業者轉攻內需商機，瞄準電商、國旅以及電影等消費祭出折扣優惠；部分主打旅遊的卡片則鎖定振興商機加碼給哩程，力圖在疫情尋求突圍。

過去疫情爆發前，銀行信用卡在機票、飯店、海外消費挹注下，推升簽帳金額屢創新高，但自從疫情爆發後，少了海外旅遊金雞母加持，簽帳金額也跟著衰退。

根據金管會統計，5 月信用卡簽帳金額共 2147 億元，較去年同期大減近 2 成，為了搶救節節刷衰退的信用卡業績，並留住客戶避免遭大量剪卡，讓銀行相繼吹起轉型風，改攻內需消費穩住業績。

兆豐銀行日前宣布針對國旅推出「e 秒 Happy 卡」除了網購一率 2.5% 回饋率外，在四大訂房網站、三大旅社通路以及旅遊體驗平台再加碼 2.5% 回饋率，搭配 Booking.com 最高 10%、兆豐卡友 6% 等加碼優惠，回饋率最高可達 21%。

此外，「e 秒 Happy 卡」還附加悠遊卡功能，持卡自動加值還有 5% 回饋可拿；單筆刷滿 2000 元還可申請 3 期分期零利率。

一銀則鎖定網購商機，8 月起在指定電商平台刷信用卡或金融卡消費，單筆交易滿 1500 元贈 100 元刷卡金，回饋金額根據刷卡金額累進，回饋金最高可達 1000 元。

此外，一銀也與全台超過 1000 家優惠餐廳合作，卡友透過 LBS 定位及 Google 導航，快速尋找附近優惠店家，單筆刷卡消費滿 1200 元，可現折 200 元優惠，每筆最高折抵 200 元。

滙豐銀行旅人卡針對新戶，即日起到 9 月底前，只要在核卡 30 天內刷滿 5 萬元，可獲得 3000 哩旅遊積分。但要注意的是，哩程加碼必須是滙豐旅人無限卡、御璽卡持卡人，並繳交全額年費，且新增一般消費不含公用事業代繳費用等非簽帳消費之交易。