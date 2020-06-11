三大部會接力點火刺激內需消費 一張表看懂三倍券、藝FUN券、國旅補助

繼經濟部提出振興三倍券措施後，行政院會今 (11) 日再通過文化部提報加碼的「藝 FUN 券」，將投入 12 億元經費，可望創造逾 50 億元的產值；同時，行政院長蘇貞昌也核定交通部的「安心旅遊國旅補助」，將不分平假日，以五大方案刺激國旅內需消費。

三大部會接棒點火，7 月開始，三倍券、藝 FUN 券、安心國旅方案將陸續上路，所有國人都可領取，不過，實施期間、方式各有不同，《鉅亨網》幫讀者整理出一張表，快速將三大方案重點一網打盡。

行政院發言人丁怡銘轉述蘇揆裁示，希望各部會都能一棒接一棒，不斷提出活絡產業發展的好方法，現在不論是政府或民間發起的各項振興措施都要陸續上路，請各部會也都要動起來。

行政院會今天通過文化部提報的「疫後藝文振興 - 藝 FUN 券」，文化部文創發展司長陳悅宜指出，國內疫情趨緩，為鼓勵民眾擴大藝文消費，將發行藝 FUN 券 200 萬份、每份 600 元，期間為 7 月 22 日至 12 月 31 日止，文化部近期將在全台辦理 8 場說明會。

陳悅宜表示，領取對象為中華民國國籍民眾及領有居留證的外籍配偶、新住民，與三倍券相同，皆可獲取 600 元電子票券，一人一機限領取一次。

陳悅宜進一步說明，在 7 月 22 日前就會開放下載 APP，民眾須登錄基本資料以完成認證。領到藝 FUN 券 600 元後，可在 APP 上藉由電子地圖搜尋全台逾 1 萬家藝文場所，可於線上預購票。

交通部安心國旅補助實施期間為 7 月 1 日至 10 月 31 日，希望推升國民旅遊內需消費，並促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」整體關聯產業發展，預估投入 39 億元經費，可望帶動約 638 萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約 235 億元。

自由行的民眾，入住有參加優惠活動的旅館或名宿，住宿一晚每房可依實際住房價折抵 1000 元，平假日皆適用，金門、連江、澎湖、琉球、綠島、蘭嶼可再多使用 1 次折抵 1000 元。

團體旅遊優惠的補助對象，為國內團體旅遊行程的合法設立旅遊業，每家旅行業以 35 團為限（每家分公司再多 2 團），旅遊天數應為 2 天 1 夜以上，平假日都適用，每人每日獎助 700 元，離島行程則提高至 1200 元。

經濟部提出的振興三倍券則在 7 月 15 日上路，每人支付 1000 元可變成 3000 元，使用至年底，預算規模約 500 億元，實體加上數位共五種領取方式，餐廳、百貨、夜市及旅遊住宿等皆可使用，若加上民間業者加碼所創造的效益，預估可創造 1000 億元的商機。