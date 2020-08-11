合一新藥申請藥證補件 目標明年6月完成授權

中天生技 (4128-TW) 集團旗下合一 (4743-TW) 公告，糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101 向台灣衛福部提出新藥查驗登記審核，該新藥目前有 5 家國際藥廠正在洽談授權，目標明年 6 月有初步結果。

合一開發的新藥 ON101 日前完成三期臨床試驗解盲，主要療效指標包括傷口癒合率、傷口癒合封面等，均達統計上顯著差異，合一也將該臨床試驗報告提交給衛福部。

至於藥證取得時間，合一強調，將視主管機關審查要求，配合辦理補件程序，ON101 藥證的進度與核准，須視主管機關的審查而定。

據悉，有 5 家國際藥廠來詢問 ON101 授權，其中 2 家為亞洲藥廠、3 家歐洲藥廠；合一預計本月底前會將臨床試驗報告送至國際期刊，若試驗數據順利發表，預期會有更多藥廠上門洽談授權事宜。

美國及中國為糖尿病足慢性傷口潰瘍最大市場，商機超過千億美元，而 ON101 已完成臨床試驗三期，因此，新藥後續的授權條件將會視藥廠的里程碑金、未來銷售鋪貨優勢等，目標明年 6 月前有初步授權結果。

其他市場方面，合一新藥 ON101 鎖定四大市場，包括美國、歐洲、中國及印度，其中，歐美預計以醫材方式打入市場，力拚今年底取得上市許可；中國則已向中國藥品管理局送出藥證申請前會議 (Pre-NDA)，後續將由同集團的中天上海進行銷售。