盤前財經大事搶先讀2020年08月11日

今日操盤前瞻

日本 6 月經常帳

美國 7 月 PPI

除權息：大立光、台新金、彰銀、中石化、聚和、新唐等

法說會：英業達、聯陽、南茂、信義

台積電 7 月營收 1059 億元 月減 12% 8、9 月估維持千億元水準

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 1059.63 億元，月減 12.3%，年增 25%，雖然未能延續上月創高態勢，但仍為今年單月營收第三高，續站穩高檔。閱讀全文...

新冠肺炎催出生技廠擴廠潮 聖暉訂單滿手明年營收倍增

新冠肺炎疫情延燒，台廠包含檢測與疫苗廠都加快量產腳步，包含瑞基與國光生等都急擴產，帶動生技無塵室需求湧現，無塵室廠聖暉 (5536-TW) 訂單滿手，今年上半年生技業績已逼近去年全年，明年生技營收估將較今年倍增。閱讀全文...

旺季效應發威 聯發科 7 月營收 266.92 億元 年增近 3 成衝歷史次高

聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 266.92 億元，月增 5.59%，年增 29.02%，累計前 7 月營收 1551.58 億元，年增 14.95%；受惠 5G 晶片出貨暢旺，加上智慧家庭、成長型產品旺季效應發威，聯發科 7 月營收衝歷史次高，創下 3 年 10 個月新高。閱讀全文...

15 家金控前 7 月合賺 2227 億元 股息加持獲利前五大全是壽險金控

15 家金控今 (2020) 年 7 月獲利全數出爐，壽險金控受惠股息入帳，獲利大爆發，只有玉山金 (2884-TW) 單月獲利較前月退步，累計前 7 月獲利前 5 名全是壽險金控，挹注 15 家金控前 7 月大賺超過 2227 億元，不過比去年同期轉為正成長的挑戰，還是挑戰失敗。閱讀全文...

國泰人壽踩印尼銀行地雷 認列損失擴大至 140 億元

國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰人壽因轉投資持股約 37.33% 的印尼 Bank Mayapada 踩雷，原已認列損失約 52 億後，再增加認列損失 88 億元，總計國壽已提列損失擴大至 140 億元，未來將再討論是否參與該行的體質改善計畫。閱讀全文...



