合一上半年較去年同期虧轉盈 每股賺0.82元

合一 (4743-TW) 今 (24) 日公布自結，由於認列投資利益，上半年稅後純益 2.91 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.82 元。

合一 6 月營收 100 萬元，月減 50.19%、年增 1381%；稅後純益 2.55 億元，月增 45.71%、較去年同期轉盈，每股純益 0.72 元。

合一第 2 季營收 3165 萬元，季增 873.84%、年增 1345%；稅後純益 4.8 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 1.36 元，其中認列權益法投資利益 6.65 億元；合一上半年營收 3489 萬元，年增 447.66%。

合一與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)。

其中，LEO Pharma 依據合約支付合一第一階段簽約金 1448 萬美金 (稅後 1303.2 萬美元)，合一已收到簽約金共 1848 萬美元 (稅後 1663.2 萬美元)。

同集團的中天 (4128-TW) 日前也公告自結，6 月營收 1.19 億元，月減 2.45%、年增 7%；稅前盈餘 10.02 億元，稅後純益 9.45 億元，較去年同期虧轉盈，每股純益 2.48 元。

合一第 2 季 3.91 億元，季減 6.24%、年增 12.03%；稅後純益 20.62 億元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 5.24 元，已賺逾半個股本。