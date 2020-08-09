〈鉅亨看世界〉電動車電池再突破

豐田汽車與日本國立京都大學，正共同研究氟離子電池 (FIB)。產品原型的電力儲存性能，是鋰離子電池的 7 倍。待研發成功後，可望大幅延長電動車 (EV) 的行駛距離。

日本京都大學的內本喜晴教授等人與豐田汽車聯手，用氟離子來取代鋰離子，作出了新一代電池的產品原型。

他們針對含有氟、銅、鈷的正極材料，以及鑭 (Lanthanum) 負極材料的組合進行調查。結果發現電池的電力儲存性能，超越了鋰離子電池。

目前市面上的電動車多使用鋰離子電池。在充滿電後，如果善用車輛減速時的回充電力，行駛距離約可達到 600 公里。例如特斯拉或日產的電動車，若滿足一定條件，就有辦法達到上述距離。

由於鋰離子電池在能量密度方面的技術已經難有突破，科學家們也將目光轉向其他材質。京都大學等單位的研究人員，就認為氟離子電池在能量密度方面，有可能超越鋰離子電池。

京都大學的目標是希望能量密度，以電池重量來算可達到鋰離子電池的 7 倍。而隨著能量密度的提高，電池也將更輕、更小，同樣尺寸的電池也可以使用越久。

還有為了解決散熱問題並提高安全性，也用固態的電解質來取代電解液。這類型的全固態電池，不僅具備了難燃性，也可省去散熱方面的麻煩。

他們相信「全固態」與「氟離子電池」若能發揮綜效，電動車在單次充電後行駛 1 千公里距離也將手到擒來。

不過有科學家認為這樣的電池不可能作的出來，因為從過去的研究來看，只能在高溫環境下運作，而且電極還有膨脹問題。

不過研究團隊指出，混合了氟、銅、鈷的正極材料，讓體積的變化獲得抑制。問題就剩下負極材料的改良，以在不降低電池容量的條件下，能進行反覆的充放電。