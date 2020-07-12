〈鉅亨看世界〉夏普賣美妝

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (6753-JP)，在 7 月 9 日的時候宣布，該公司的電商 (EC) 部門將要銷售美妝商品。這也是繼台灣夏普 7 月 1 日宣布買下美華泰之後，於美妝市場再度擴大布局。

日本夏普在自家的電商平台「Cocoro Store」，主要的銷售商品有機器人手機「RoBoHoN」、寵物用品的智慧貓砂盆，還有與「HEALSIO」系列烹調商品相關的食材銷售等。

夏普的機器人手機「RoBoHoN」(圖片：AFP)

此外，先前中籤率極低，在日本國內銷售的夏普日本製醫療等級口罩，也都是透過夏普自家的電商平台來進行販售。

台灣夏普在 7 月 1 日的時候宣布，該公司買下台灣本土的美妝連鎖通路美華泰 (Mirada)，要揮軍每年約新台幣 600 億元的美妝市場。美華泰在以往的 35 年建立起 145 萬的會員基礎，台灣夏普在未來也將主攻電商通路，以取代實體店面的經營。

就在上述消息宣布不久後，日本夏普也於 7 月 9 日的時候宣布，該公司的自家電商平台「Cocoro Store」即將展開化妝品等商品的銷售。確切時間還未確定，也考慮銷售其他的日用品。

未來可望藉由電商會員的增加，來進一步拓展夏普主力產品的家電販售，並且促進新事業的成長。

夏普董事長兼公司執行長的戴正吳，在給公司員工的訊息中表示，化妝品的網路銷售，將會與台灣的美華泰合作。夏普台灣子公司的電商平台，也已表明會銷售日本製的化妝品等。日本國內市場的電商平台，也將採行同樣策略。