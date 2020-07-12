〈鉅亨看世界〉從不結帳的神祕買家

近 1 年多以來，許多電商都有著一個相同的疑惑，網站出現一名神祕買家，總是進行大量瀏覽，將商品放入購物車，卻從不結帳。

這名買家有一個再平凡不過的名字：John Smith，平凡到太假了，第一直覺就不會相信這是真名。

John Smith 逛遍各式各樣的購物網站，查價查得很勤快，卻每次在購物車加入一件商品後，就不聲不響離開，留下幾十個未完成的訂單置之不理。

理論上這不會給電商帶來任何困擾，但當商家想進行廣告或其他有關重要業務的決策分析時，它卻會帶來麻煩，因為這可能造成統計上的偏誤。

多家網站均感困惑

1 年多前，嬰兒用品電商 FinnBin Inc. 平台執行長 Shawn Bercuson 檢查後台時，首先注意到這位購買者，最初，他認為這是位矽谷公司的採購，為大筆採購預做準備。但隨著他廢棄的購物車數量愈來愈多，單月就多達 70 幾筆，Bercuson 認為事情不對。

Bercuson 是 Groupon Inc. 的原始創立團隊的一份子，他需要從這些數據分析中建立決策，但 John Smith 的行為干擾了這部分。於是，Bercuson 想知道原因，以及 FinnBin 是不是「John Smith」唯一目標。很快，他發現有其他人在探查同樣的答案，但所有人對這一情況都充滿疑惑。

(圖: AFP)

出售室內裝飾用品的網站 ComfortHouse.com 管理者 Jeffrey Gornstein，每天都檢查 John Smith 是否出現，然後他會由後台管理者權限登入，停止 John Smith 的操作。

僅由 John Smith 在網站的足跡，完全無法為他建構一個身份，來了解他究竟想幹什麼。

充斥假資訊的買家

這些網站的機制，會發電子郵件提醒 John Smith 是否完成交易，但是這些信件均被退回，因為郵件住址是假的。

一些線索將 John Smith 指向 Google，因為他始終使用 Gmail 地址，如 john.smith.us2@gmail.com、john.smith.us30@gmail.com 等等，所留的郵寄住址及公司總機，也都是 Google 加州總部。

雖然這可能是駭客針對性留下的假資料，但電商們最終認為，還是向 Google 探詢最可能獲得解答。其中一人獲得的回答是，Google 確實會透過方式查詢商品價格波動，但似乎不像商家所描述的那麼頻繁。

《華爾街日報》於 6 月介入此事，並與 Google 聯繫，在 Google 多日探查後，確認這名神祕顧客的確是 Google 創造的機器人。

Google 這麼做的主要目的，是要確認其購物平台上的資訊，與廣告內容相符。並且相信，廢棄的購物車不至於引起商人的焦慮。

(圖: AFP)

查價與測試的遺留痕跡

Google 發言人表示，公司使用使用自動化系統，來確保消費者能由 Google 取得準確的價格資訊。有時候，為了測試價格是否與結帳時一致，就會出現廢棄的購物車。

Google 發言人說，公司正在尋求澄清自動化系統未來如何與商家網站一起使用，以避免造成混亂。他指出，會與商家合作，來解決計畫中的其他問題。

線上購物中，查價機器人的出現並不奇怪，不過 Top Notch Gift Shops 共同創辦人 Michael Carr 認為，John Smith 仍然是一個比較奇怪的機器人，它會嘗試去購買公司已多年未出售，不列進公開網頁的產品。

不過對於多數電商來說，在了解 John Smith 的「奇怪舉動」並無惡意動機時，還是鬆了一口氣，並且認為這符合最早的猜測，也慶幸於沒有潛在的傷害在暗中進行。