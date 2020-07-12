〈鉅亨看世界〉從不結帳的神祕買家

近 1 年多以來，許多電商都有著一個相同的疑惑，網站出現一名神祕買家，總是進行大量瀏覽，將商品放入購物車，卻從不結帳。
這名買家有一個再平凡不過的名字：John Smith，平凡到太假了，第一直覺就不會相信這是真名。
John Smith 逛遍各式各樣的購物網站，查價查得很勤快，卻每次在購物車加入一件商品後，就不聲不響離開，留下幾十個未完成的訂單置之不理。
理論上這不會給電商帶來任何困擾，但當商家想進行廣告或其他有關重要業務的決策分析時，它卻會帶來麻煩，因為這可能造成統計上的偏誤。
多家網站均感困惑
1 年多前，嬰兒用品電商 FinnBin Inc. 平台執行長 Shawn Bercuson 檢查後台時，首先注意到這位購買者，最初，他認為這是位矽谷公司的採購，為大筆採購預做準備。但隨著他廢棄的購物車數量愈來愈多，單月就多達 70 幾筆，Bercuson 認為事情不對。
Bercuson 是 Groupon Inc. 的原始創立團隊的一份子，他需要從這些數據分析中建立決策，但 John Smith 的行為干擾了這部分。於是，Bercuson 想知道原因，以及 FinnBin 是不是「John Smith」唯一目標。很快，他發現有其他人在探查同樣的答案，但所有人對這一情況都充滿疑惑。
出售室內裝飾用品的網站 ComfortHouse.com 管理者 Jeffrey Gornstein，每天都檢查 John Smith 是否出現，然後他會由後台管理者權限登入，停止 John Smith 的操作。
僅由 John Smith 在網站的足跡，完全無法為他建構一個身份，來了解他究竟想幹什麼。
充斥假資訊的買家
這些網站的機制，會發電子郵件提醒 John Smith 是否完成交易，但是這些信件均被退回，因為郵件住址是假的。
一些線索將 John Smith 指向 Google，因為他始終使用 Gmail 地址，如 john.smith.us2@gmail.com、john.smith.us30@gmail.com 等等，所留的郵寄住址及公司總機，也都是 Google 加州總部。
雖然這可能是駭客針對性留下的假資料，但電商們最終認為，還是向 Google 探詢最可能獲得解答。其中一人獲得的回答是，Google 確實會透過方式查詢商品價格波動，但似乎不像商家所描述的那麼頻繁。
《華爾街日報》於 6 月介入此事，並與 Google 聯繫，在 Google 多日探查後，確認這名神祕顧客的確是 Google 創造的機器人。
Google 這麼做的主要目的，是要確認其購物平台上的資訊，與廣告內容相符。並且相信，廢棄的購物車不至於引起商人的焦慮。
查價與測試的遺留痕跡
Google 發言人表示，公司使用使用自動化系統，來確保消費者能由 Google 取得準確的價格資訊。有時候，為了測試價格是否與結帳時一致，就會出現廢棄的購物車。
Google 發言人說，公司正在尋求澄清自動化系統未來如何與商家網站一起使用，以避免造成混亂。他指出，會與商家合作，來解決計畫中的其他問題。
線上購物中，查價機器人的出現並不奇怪，不過 Top Notch Gift Shops 共同創辦人 Michael Carr 認為，John Smith 仍然是一個比較奇怪的機器人，它會嘗試去購買公司已多年未出售，不列進公開網頁的產品。
不過對於多數電商來說，在了解 John Smith 的「奇怪舉動」並無惡意動機時，還是鬆了一口氣，並且認為這符合最早的猜測，也慶幸於沒有潛在的傷害在暗中進行。