日本大阪府知事吉村洋文在 8 月 4 日的記者會上提到，使用含有聚維酮碘 (Povidone-iodine，PVP-I) 的漱口水，能減少新冠肺炎 (COVID-19) 的陽性率而引發了一連串風波。

聚維酮碘是優碘的主要成分，吉村洋文在記者會上介紹了研究結果，提到 6 月時針對 40 多名輕度症狀的肺炎確診患者進行實驗，請他們每天使用含有聚維酮碘的漱口水來漱口 4 次。結果到了第四天時的時候，有用漱口水的患者 PCR 檢測陽性率為 9%，沒有進行漱口的患者 PCR 檢測陽性率為 40%。

大阪府表示將針對 1000 名的輕度症狀或無症狀患者來實施研究，而負責實驗的大阪府立病院機構大阪羽曳野醫療中心的次世代創藥創生中心長松山晃文表示，唾液中的病毒減少，可望減少傳染給像是家人等、靠近自己身邊的人。

但是松山晃文也向記者們表示，有案例顯示在漱口後 1 個小時左右，病毒數量又出現增加。如果使用漱口水的次數增加，也有可能傷害喉嚨，提醒大家在使用上要多加留意。

〈鉅亨看世界〉日本漱口水之亂 (圖片：AFP)

大阪府在當天記者會上擺出了多種漱口水，新聞畫面曝光後也引發了搶購風波。不僅藥局出現缺貨情形，在 Amazon 等購物平台也出現高於市價的行情，還有網路上也出現高價轉售的亂象。猶如先前口罩之亂、衛生紙之亂的翻版。

而事情還不止於此，製造相關漱口水的明治控股及塩野義製藥股價，也一時大漲了 7.7% 與 3.6%。有許多海外媒體也都爭相報導了相關消息，其中有部分內容也語帶嘲諷。更有學者批評實驗的對象人數太少、缺乏科學根據，認為只是又一次的「假訊息大流行」(Infodemic) 罷了。

這或許也是大阪府在召開記者會時所始料未及的，在鏡頭前展示出各種的漱口水產品，原本用意可能是擔心有圖利特定廠商或產品的嫌疑，結果反倒成了產品的絕佳宣傳。畫面烙印在人們腦海，也讓大眾誤以為有政府來為產品背書。

事情換個角度來看，有人認為這與日本教育有很大的關聯性。在接收到訊息時，不會抱持懷疑態度而照單全收。

OECD 針對 48 個國家地區的中小學教員實施調查，在「教學與學習國際調查 2018」(TALIS 2018) 的報告中指出，日本教員在學生的學習指導過程中有實踐批判性思考 (critical thinking) 的比例只有 12.6%，遠低於其他國家的 40% ~ 87% 比例。(48 國平均 61%，台灣 48.8%)

而在日常生活中接收到新的訊息時，抱持著懷疑態度與追根究柢的精神，相信才能減少受騙上當的機會。