〈鉅亨看世界〉80年代電玩天價拍出

一套全新未開封 1985 年開始發行的超級瑪利歐遊戲，上週五以 11.4 萬美元 (約折合新台幣 335 萬元) 的天價拍出，創下電玩遊戲的拍賣紀錄。先前紀錄則是由另一個版本的超級瑪利歐遊戲在 2019 年 2 月所創，當時是以 10.15 萬美元拍出。

創下電玩軟體拍賣紀錄的這套遊戲，英文名稱為《Super Mario Bros.》，也是任天堂經典紅白機的北美版 NES(Nintendo Entertainment System) 主機所使用的遊戲卡匣。

美國拍賣網站 Heritage Auctions 表示，該遊戲卡匣是由一名匿名的競標者所得標。而該卡匣之所以能以 11.4 萬美元的高價拍出，主要原因除了數量相當稀少之外，還有保存狀態也極為良好。

而且遊戲本身未開封外，透過塑膠外盒還可看見紙盒上方有罕見的紙板吊牌，而從這點可得知它是在任天堂採用熱縮膜包裝後所生產，而並非早期的貼紙封口包裝，狀態也被評為 A+。

與日本紅白機版本的遊戲包裝不同，在當年剛進入美國市場的 30 款 NES 遊戲軟體，外盒都採黑色基調，也因而有了「黑盒」(Black Box) 的這個俗稱。

復刻版迷你 NES 主機 (圖片：AFP)

電玩收藏家聚集的 WataGames 公司表示，NES 版的超級瑪利歐遊戲共有 11 種不同包裝，而其中只以貼紙封口的黑盒版本，也只有 NES 在全美展開前，於 1985 年及 1986 年在紐約及洛杉磯進行實驗性銷售的兩個版本。

巧合的是，樂高 (LEGO) 也即將推出 NES 套組 (產品編號 71374)，預計 8 月 1 日就會在台上市，玩家們可組出一台逼真的 NES 主機，以及一台傳統映像管造型的電視機模型。當然，電視畫面中的主角也非瑪利歐莫屬。

還有轉動電視機旁邊的把手，畫面還能以橫向方式移動，呈現往年 8 位元風格的《超級瑪利歐》畫面。