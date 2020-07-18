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〈鉅亨看世界〉80年代電玩天價拍出

〈鉅亨看世界〉80年代電玩天價拍出 (圖片：AFP)
〈鉅亨看世界〉80年代電玩天價拍出 (圖片：AFP)

一套全新未開封 1985 年開始發行的超級瑪利歐遊戲，上週五以 11.4 萬美元 (約折合新台幣 335 萬元) 的天價拍出，創下電玩遊戲的拍賣紀錄。先前紀錄則是由另一個版本的超級瑪利歐遊戲在 2019 年 2 月所創，當時是以 10.15 萬美元拍出。

創下電玩軟體拍賣紀錄的這套遊戲，英文名稱為《Super Mario Bros.》，也是任天堂經典紅白機的北美版 NES(Nintendo Entertainment System) 主機所使用的遊戲卡匣。

美國拍賣網站 Heritage Auctions 表示，該遊戲卡匣是由一名匿名的競標者所得標。而該卡匣之所以能以 11.4 萬美元的高價拍出，主要原因除了數量相當稀少之外，還有保存狀態也極為良好。

而且遊戲本身未開封外，透過塑膠外盒還可看見紙盒上方有罕見的紙板吊牌，而從這點可得知它是在任天堂採用熱縮膜包裝後所生產，而並非早期的貼紙封口包裝，狀態也被評為 A+。

與日本紅白機版本的遊戲包裝不同，在當年剛進入美國市場的 30 款 NES 遊戲軟體，外盒都採黑色基調，也因而有了「黑盒」(Black Box) 的這個俗稱。

復刻版迷你 NES 主機 (圖片：AFP)
復刻版迷你 NES 主機 (圖片：AFP)

電玩收藏家聚集的 WataGames 公司表示，NES 版的超級瑪利歐遊戲共有 11 種不同包裝，而其中只以貼紙封口的黑盒版本，也只有 NES 在全美展開前，於 1985 年及 1986 年在紐約及洛杉磯進行實驗性銷售的兩個版本。

巧合的是，樂高 (LEGO) 也即將推出 NES 套組 (產品編號 71374)，預計 8 月 1 日就會在台上市，玩家們可組出一台逼真的 NES 主機，以及一台傳統映像管造型的電視機模型。當然，電視畫面中的主角也非瑪利歐莫屬。

還有轉動電視機旁邊的把手，畫面還能以橫向方式移動，呈現往年 8 位元風格的《超級瑪利歐》畫面。

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