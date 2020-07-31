〈美股盤後〉川普提議推遲美總統大選 高通領晶片股勁揚 那指費半收紅

美國第二季 GDP 跌幅創歷史新高、就業市場幾乎處於停滯狀態、加上美總統大選不確定性攪局，週四 (30 日) 美股四大指數漲跌互見。

恐慌指數 VIX 上漲，油價、美債殖利率下跌，拖累能源股、銀行股隨之下滑，高通領費半漲近 2%，道瓊跌逾 200 點。

週四美國總統川普建議，基於安全考慮，美國可能需要推遲 11 月 3 日的總統大選，然而按美國法律，美國總統並無任何權力推遲大選，因為未經國會批准不得更改選舉日。

美國經濟繼續受到新冠疫情影響，與此同時，美國國會仍未就達成新刺激法案取得重大進展。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1700 萬例，死亡數突破 66.7 萬例。

美國迄今累計確診數超過 442 萬，死亡人數超過 15 萬。加州、佛州和德州在內的八個州週三均創單日死亡人數最高紀錄。

美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 稱，新冠病毒會透過人體眼睛、鼻子和嘴巴黏膜進入人體，如果民眾有護目鏡或眼罩，理應使用它。

世衛秘書長譚德塞稱，年輕族群正放下警惕導致染疫數激增，儘管年輕人死亡風險通常很低，但他們並非無敵，痊癒患者將出現長期的健康問題。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 225.92 點，或 0.85%，收 26,313.65 點。

標普 500 指數下跌 11.02 點，或 0.34%，收 3,247.42 點。

那斯達克指數上漲 44.87 點，或 0.43%，收 10,587.81 點。

費城半導體指數上漲 41.25 點，或 1.96%，收 2,147.55 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊上漲，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲，能源、材料與金融板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎僅微軟收低。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.60%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.21%；臉書 (FB-US) 上漲 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.98%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.078%。

道瓊 30 檔成分股以能源股領跌。埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 4.91%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.22%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.11%；雷神技術 (RTX-US) 下跌 3.27%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 2.70%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.67%。

高通與 Qorvo 優異的財報表現，激勵費半收高。高通 (QCOM-US) 上漲 15.22%；AMD (AMD-US) 上漲 2.77%；美光 (MU-US) 上漲 0.69%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.17%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.42%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.37%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.81%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.49%。

焦點財報、個股消息

高通 (QCOM-US) 宣布已與華為達成專利和解，並簽訂長期授權協議，其股價上漲 15.22%。

蘋果晶片供應商 Qorvo (QRVO-US) 週三盤後公布 2021 財年第一季度財報 (6 月 27 日止)，因 5G 銷售強勁，其獲利和前景均高於華爾街預期，其週四股價上漲 11.62%。

隨著越來越多的美國人在網上購物，沃爾瑪 (WMT-US) 正計畫裁員，調整公司職能，將其電子商務和實體業務整合在一起，其股價下跌 0.44%。

川普政府與柯達簽署價值高達約 7.65 億美元的協議，合作生產因應新冠疫情的仿製藥成分。柯達 (KODK-US) 週四揮別前日爆漲行情，遭逢獲利了結，其股價下跌 10.18% 至每股 29.83 美元。

中國汽車製造商理想汽車 (Li Auto Inc.) 週四在紐約那斯達克上市，證券代碼為「LI」，掛牌首日股價漲 43.13% 至每股 16.46 美元。

關鍵經濟數據

美國 Q2 GDP 季增年率報 -32.9%，預期 -34%，前值 -5%

美國 Q2 消費者支出季增年率報 -34.6%，預期 -37%，前值 -6.8%

美國 Q2 核心 PCE 指數季增年率報 -1.1%，前值 1.7%

美國上週初領失業金人數報 143 萬人，預期 145 萬人，前值上修至 142 萬人

美國上周續領失業金人數報 1702 萬人，前值下修至 1615 萬人

美國 Q2 GDP 暴跌 32.9%，為史上最大跌幅 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

蘋果和亞馬遜、Alphabet 和 Facebook 即將在盤後公佈財報，Themis Trading LLC 合夥人兼股票交易聯席主管 Joseph Saluzzi 表示：「當獲利豐盛時，市場就會出現波動。」

儘管 Fed 和國會都採取了史無前例的措施來應對疫情相關的衰退，但聯準會主席鮑爾週三表示還有進一步的可能。

Toews Corp 執行長 Phil Toews 表示，過去幾個月市場脫離現實，主要受到 Fed 資產購買和正面動能推動。

對沖基金大咖 Klarman 表示：「儘管企業基本面經常令人恐懼，但投資者心理異常喜氣洋洋，而罪魁禍首就是聯準會。」

Klarman 稱：「Fed 把投資者當成長不大的小孩，他們不懈努力使投資者幼稚化了，認為他們無法理性地設定證券價格，因此必須進行干預，當市場鬧脾氣時，仁慈的 Fed 會做出令人寬慰而又有利的反應。」