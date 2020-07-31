中國爆買美國玉米 規模創史上第三高

週四 (30 日) 美國農業部公布，美國出口商向中國出售 193.7 萬噸玉米，創史上第三大規模，顯示中國朝著兌現美農產品採購承諾又邁出了一步。

即便美中關係持續緊張，美國農業部週四公布，中國買家擴大對美國的大宗產品採購，購買 193.7 萬噸玉米，以便在 2021-2022 銷售年度出貨，超過此前對中國的最大成交量 176.2 萬噸，這是前所未有的最大單筆美國玉米採購規模。

中國買家擴大對美國的大宗產品採購 (圖片：investing)

此外，在截至 7 月 23 日的一週中，美輸中的大豆銷量增至 192.5 萬噸，創 2016 年 11 月 17 日以來最高單週量。

根據美國海灣地區的最新玉米價格，週四公佈的玉米銷售額約為 3.25 億美元。截至 5 月份，中國對美國的農產品採購總額為 60 億美元，較 2019 年同期僅增長 9.1%，較 2017 年同期水平低 31%。

美國總統川普已投入競選連任之路，農民是他的主要票倉，今年 1 月簽署的美中貿易協議中，中國承諾在今年採購價值 365 億美元的美農產品。

然而，年初爆發的新冠疫情拖累中國購買力道，至今 7 個月過去，中國距離此目標仍有一大段路要走，分析師和交易員表示，若中國無爆炸性的購買，達成此目標可能遙不可及。

美國大豆出口理事會執行長 Jim Sutter 週四援引中國消息人士表示，近期美中緊張局勢升級，促使中國本周購買美國大豆步伐有些放緩，我們擔心第一階段協議會受到干擾，這種不確定性不利於未來的購買。

台北時間周五凌晨 2 時 30 分許，9 月交割的芝加哥玉米期貨價格下跌 0.04%，暫報 315.88 美分。8 月交割的芝加哥大豆期貨小幅走高 0.13%，暫報 892.12 美分。