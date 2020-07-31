首日蜜月行情甜滋滋！中國理想汽車赴美掛牌 早盤大漲逾46%

儘管在美國上市的中概股陸續奔向退市潮，週四 (30 日) 中國理想汽車 (Li Auto Inc.) 無懼美中緊張關係登陸美股，IPO 首日蜜月行情甜滋滋，早盤股價大漲逾 46%。

理想汽車週三以每股 11.50 美元的價格，發行了 9500 萬股美國存託股份 (ADS)，籌資 11 億美元，該公司是繼蔚來汽車後，第二家赴美 IPO 的中國電動車製造商。

中國汽車製造商理想汽車 (Li Auto Inc.) 週四在紐約那斯達克上市，證券代碼為「LI」 ，掛牌首日股價表現亮眼，開盤即沖天大漲，早盤股價一度大漲逾 46%，爾後收斂漲幅至 43%，暫報每股 16.45 美元。

據估算，這家總部位於北京的公司充分稀釋後的估值，約為 100 億美元。理想汽車以美團為最大股東，而理想汽車 CEO 李想則擁有 21% 的股份。

理想汽車於 2015 年創立，其主要業務，包括研發、製造和銷售智慧 SUV 車，售價在 21000-70000 美元之間。公司表示，計畫在 2022 年推出一款豪華汽車。

(圖片：理想汽車官網)

截至 6 月底，理想汽車共銷售約 10400 輛旗艦車型理想 ONE。理想汽車在全中國共有 21 家零售店、18 家交付中心以及 17 家服務中心，並擁有超過 700 名銷售和服務人員。

據財報數據，理想汽車在 Q2 的淨收入為 19 億元人民幣，較第一季度的 8.5 億元增長 128.6%；毛利率由第 1 季的 8.0% 增至 13.3%；淨虧損則從第 1 季的 7710 萬元略減至 7520 萬元。

理想汽車 IPO 的同時，美國上市的中國公司，正面臨來自美國監管機構的嚴格審查及更嚴格的審計要求，全球兩大經濟體的政治緊張局勢也正在升級。