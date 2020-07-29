日本單日確診首度破千 大阪創新高

日本的新冠肺炎 (COVID-19) 單日確診人數，在 7 月 29 日 (週三) 首度突破千人大關。日本最大都會區的東京都，在當天出現 250 人確診；第二大都會區的大阪府也出現 221 人確診，創下單日新高。

日本的肺炎疫情持續惡化。最大都會區的東京都，單日確診已連續 21 天超過 100 人，最近兩天的 7 月 28、29 日也都超過 200 人。

東京單日肺炎確診走勢圖 (截至 2020 年 7 月 28 日) (圖片來源：東京都)

東京當局表示，在 7 月 29 日的 250 人確診當中，年齡分布從未滿 10 歲到 90 多歲都有；其中又以 20 及 30 多歲的年齡層最多，共有 160 人、占整體的 64%。

截至目前，東京共有 1 萬 1861 人確診；重症患者也新增 1 人，於 7 月 29 日時點有 22 人。

在東京都的陽性率方面，根據《日本放送協會》(NHK) 週三 (29 日) 報導，截至 7 月 27 日的最新結果為 6.5%。依照東京當局數據，在緊急狀態宣布解除的 5 月 25 日，陽性率為 1.0%。在直到 6 月底時，陽性率也都在 1% 至 3% 水準之間變化。但後來出現升高傾向，在本月 1 日報 3.9%，到了 24 日出現 6.6% 新高後就維持著持平傾向。

截至日本時間 29 日下午 5 點半，日本國內的單日確診已累計到 1002 人，首度突破千人大關。

包含機場檢疫等的日本國內確診，共累計有 3 萬 3247 人；郵輪乘客、組員累計有 712 人確診，加總之後的數字為 3 萬 3959 人。

死亡人數方面，日本國內因感染新冠肺炎而死亡的累計人數有 1003 人；與郵輪相關的肺炎案例共有 13 人死亡，加總之後為 1016 人。