日圓8月上漲機會高？部分機構已看到102價位

今年夏季的日圓漲勢似乎已提前到來。受美元走跌及季節因素影響，有試算指出下月美元兌日圓可能出現 102 水準。影響未來走勢的除了美國及美元之外，紐西蘭的 9 月大選也很有可能掌握關鍵。

根據《路透社》28 日報導，日圓往往在每年 8 月走高。從 1998 年以來，7 月底的美元兌日圓行情，常低於當月初水準。在過去 22 年當中，日圓在 7 月走揚的次數只有 10 次，還不到 5 成比例。

但是 8 月情況大不相同，從過去 22 年的紀錄來看，日圓有 17 次在當月走揚，機率高達 77%。

主要的背景因素保括，美債的配息及償還集中在那個時期，日本投資人將部分資金兌換日圓。還有日本企業在進入暑假之前，集中將外幣計價債券賣出轉為日圓。

此外，全球投資家也在夏天淡季暫時將資產轉進美債，這也造成美債的殖利率下滑，容易造成美元走跌。在市場流動性變差的情況下，也容易出現炒短線買進日圓的現象。

根據日本三菱日聯銀行統計，安倍晉三在 2012 年底開始執政後，從 7 月月初到 8 月出現低價行情的平均下滑率為 2.8%。而最大的下滑率則為 2015 年的 5.2%。

今年 7 月初的美元兌日圓報 107.98，以 8 月份的低價平均 104.96 來看，若出現過去最大跌幅，有可能下挫到 102.37。

美元兌日圓走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

三菱日聯的首席分析師内田稔指出，「夏天期間的不確定性很有可能升高，除了避險勢力抬頭，也必須充分留意美元兌日圓走跌的可能性。」

日圓目前走揚當中，市場有多數認為這是美元走跌所主導。美國在新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數及追加財政動用的影響下，造成公債的殖利率走低，主要貨幣方面的美元指數也出現近 2 年來的低水準。

但是往年 8 月的日圓走揚也並非只有集中發生在美元兌日圓。法國興業銀行自 2000 起，於每年 8 月針對主要 10 種貨幣的變動率進行調查，以紐元兌日圓的下跌最為明顯，8 月的平均下跌率近 2%。自金融海嘯發生後的 2010 年以來，除了 2016 年以外都出現下滑。

紐元兌日圓走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

紐元在 8 月容易出現下滑的理由不明，但考量到澳元兌日圓在相同期間也曾經出現過 17 次的下跌，在夏天的市場淡季，投資人因考量風險而買進的貨幣，也很容易就不受歡迎。

紐西蘭在今年 9 月將實施大選，花旗證券統計過去至 2017 年為止，針對紐元在 11 次大選時的走勢作出調察。發現於選前約 5 週到 2 週後期間，在兌換美元的表現方面，容易出現下滑情況。於同期間有 9 次出現下滑，平均下滑率逾 5%。

這次的紐西蘭大選將於 9 月 19 日實施，其 5 週前是 8 月 15 日。正逢傳聞中的美債償還集中、日本大舉買進日圓的時期。如果紐元兌日圓也出現走跌，日圓走揚的壓力拉升，也容易反映在美元兌日圓行情上頭。