〈FOMC前瞻〉市場預計按兵不動 投資人關注新政策線索

美國聯準會預計美東時間週四 (29 日) 下午 2:00，公布 7 月份的貨幣政策決議，隨後主席鮑爾 (Jerome Powell) 將召開記者會。市場普遍認為本次會議將沒有什麼大動靜，但這並不代表，這次的會議就完全不重要。

目前市場預計，聯準會將維持利率不變，並且基於經濟仍無起色，將持續釋放超寬鬆策的鴿派信號。

與上個月的情況相較，對委員來說，疫情的演變情況是先前所未想到的，自前次開會之後，COVID-19 新增確診病例增加了兩倍，因此住院的人數增加了一倍，部分地區被迫中止經濟重啟計畫，讓委員會在政策選擇上更為複雜及艱困。

普遍預計無進展

瑞銀 (UBS) 經濟團隊預測，本次開會可能不會有任何結果，他們在報告中說：「我們的基本觀點是，7 月份的聯邦公開市場委員會沒有重大進展。」

儘管病例激增，但聯準會並不會因此，就需要馬上提供更明確的前瞻指導，因此會後聲明可能不會有太大的變化。

紐約 Fed 分行總裁 John Williams 之前也公開表示，沒有迅速改變前瞻性指導的必要性。他認為，接下來還會有一段時間，可思考如何發展這一指南。

因此，投資人注意的焦點，將置於委員會對可行政策的辯論內容，以及如何從「穩定」政策轉向「適應」政策。

關於何時升息的新指導

目前美國經濟情況離重新升息，顯然還差十萬八千里，也不會有人預計聯準會打算這麼做。不過，如果有內容可透露的話，投資人應該更想了解，聯準會打算在何種條件滿足後，做為開始提高短期利率的條件，例如，它可能是就業數據達到某種標準。

高盛分析師 David Mericle 認為，幾乎可以肯定，聯準會將採用一個基於結果的前瞻性指導，但可能不會在本週的會議上談定。

回顧過去，似乎許多聯準會官員認為，鑑於未實現 2％的通貨膨脹，等待更長的時間可能是審慎的做法。

可能採取的計畫延長或新行動

《Zero Hedge》報導指出，本次會議上，可能會圍繞擴大聯準會和美國國債市場計畫進行一些溝通，，大多數市場計畫定於 9 月到期。

(圖表取自 Zero Hedge)

實際上，由於聯準會希望無限期地實施這些計畫，以防止出現更大幅度的經濟放緩，和潛在的金融緊縮風險，期限延長幾乎是可以確定。

關鍵在於會有什麼樣的新政策被提上檯面？美國銀行 STIR 策略師表示，市場參與者將更多地關注有關放寬政策的後續步驟的指導和「階段設置」，包括增強的遠期指導、資產購買調整以及，殖利率曲線控制 (YCC)/ 殖利率曲線目標 (YCT)。

鮑爾在記者會上的問答

由於這次會議沒有經濟預測，一些聯準會未來的行動，將透過鮑爾在記者會的問答對外說明。

在聯準會沒有實際政策變化之下，鮑爾可以把球丟給國會和白宮，特別是他們正就新一輪的刺激方案進行協商。

Compass Point 政策研究主管 Isaac Boltansky 認為，鮑爾的記者會可以做為一個論壇，明智地推動第四階段協議的立法。

除此之外，鮑爾對當前經濟情勢的看法及評論，也將成為外界尋求聯準會接下來行動的重要線索。