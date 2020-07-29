泰國央行新任總裁人選確定 將因對疫情難關、泰銖過強等挑戰

泰國內閣週三 (29 日) 任命貨幣政策委員會成員 Sethaput Suthiwart-Narueput，為新任中央銀行總裁，以協助泰國經濟度過有史以來最嚴重的危機。

政府副發言人 Traisulee Traisoranakul 表示，內閣在週三的一次會議上作出了任命。 Sethaput 將取代現年 50 歲的 Veerathai Santiprabhob，Veerathai 不願意續任這一職務，將於 9 月 30 日任滿離職。

Sethaput 目前是泰國央行貨幣委員會委員，擁有耶魯大學經濟學博士學位。這位新總裁的任期為 5 年，將面臨重大挑戰，要協助泰國度過疫情的衝擊，並面對幾乎零利率及高家庭債務的難題。

泰國目前還面臨泰銖偏高的難題，央行如果過度干預，可能引發美國的憤怒，將其列為匯率操縱國。

泰銖是過去 4 年表現最好的亞洲貨幣，在這段期間上漲約 10%。若根據國際清算銀行數據，泰銖在 6 月底的實質有效匯率為 111.4，而 10 年移動平均值在 103.7，這表明泰銖可能被高估。

今年疫情期間，泰國人選擇利用金價偏高時賣出，並換成泰銖，也促使泰銖 3 月底之後走高。泰國央行正與市場參與者談判，讓當地黃金交易轉換為包括期貨的美元，切斷黃金交易與泰銖的聯繫，以降低泰銖的匯率。