繼昨日東京之後 日本大阪24日創下單日確診新高

日本從週四 (23 日) 開始展開四天連休，東京都在連休首日就以 366 例的單日肺炎確診創下新高紀錄，接著在連休第二天就換日本第二大都會區的大阪府創下新高，疫情發展堪慮。

日本關西地區的大阪府，週五 (24 日) 的新冠肺炎 (COVID-19) 確診創下單日新高，有 149 例確診。

日本全國的單日確診在昨 (23) 日創下新高，新增 981 例、連續 2 天更新紀錄。東京都 366 例、大阪府 104 例、愛知縣 97 例、福岡縣 66 例、埼玉縣 64 例等。而東京都、愛知縣、福岡縣、埼玉縣、奈良縣、和歌山縣，也都在當天創下單日的確診新高。

東京都從 7 月 21 日起的連續 4 天，各新增 237 例、238 例、366 例、260 例，新增確診都超過 200 例。在 23 日的 366 例當中，20 到 30 多歲占了 6 成。東京都知事小池百合子在 23 日的記者會表示「366 例是非常大的數字。在四連休期間，期盼大家盡可能的減少外出。也希望以不遭受感染、不使人感染，來作為行動上的前提。」多次向民眾喊話。

東京單日肺炎確診走勢圖 (截至 2020 年 7 月 23 日) (圖片來源：東京都)

大阪府也從 7 月 22 日起的連續 3 天，各新增 121 例、104 例，149 例，新增確診均超過 100 例。由於疫情未見放緩，先前大阪府當局也呼籲民眾在這個四連休期間，要重新徹底的作好防疫。

截至週四 (23 日)，日本國內共有 28197 人確診、1005 人死亡。日本政府所推動的「Go To 旅遊宣傳活動」觀光振興在 7 月 22 日上路，日本全國觀光地區也出現活絡現象，但是都市地區的疫情則是趨於明顯。

日本首相安倍晉三也在週五 (24 日) 表示，他依舊認為目前並非處於發出緊急事態宣言的狀況；也呼籲大眾要徹底的作好防疫。