英國6月零售銷售額躍升 幾乎接近疫情前水平

據英國國家統計局在週五 (24 日) 公布的數據顯示，英國 6 月份零售額增長較預期更為強勁，較 5 月份增長超過 13%，高於分析師預期的增長 8%。主要是受惠於英國的非必要商店於 6 月中旬重新開放，使得銷售額幾乎恢復到疫情封鎖前的水平。

數據顯示，英國 6 月份零售額月增 13.9%，與去年同期相比，銷售額仍下跌了 1.6%，不過跌幅小於分析師預期的 6.4%。與疫情封鎖前的 2 月份相比，6 月份的銷售額僅下跌了 0.6%。若排除因疫情導致的通勤和旅行減少，打擊燃油銷售，6 月份銷售額較 2 月份成長 2.4%。

英國六月份零售額躍升至近疫情前水平 (圖片：ONS)

報告中指出，英國的經濟在 3 月和 4 月萎縮了 25% 以上，直到 5 月份才略有恢復。為遏止疫情的持續擴散，英國最初於 3 月 23 日實施了相關的防疫封鎖。

英國央行首席經濟學家 Andy Haldane 指出，數據顯示，英國經濟正呈現快速 V 型復甦，每週經濟增長約 1%，儘管仍有分析師對該國的復甦前景表示懷疑。

另一方面，週五釋出的數據也顯示，與今年第一季相比，英國第二季零售額下跌了 9.5%。報告指出，在防疫封鎖期間，線上消費額猛增，但英國從 6 月 15 日起重新開放部分商店營運，線上銷售額支出比例也因此下降，不過線上銷售額仍達到 31.8%，遠高於 2 月份的 20%。調查顯示，英國消費者信心仍遠低疫情前的水平。不過自重新開放以來，已經有所回升。

截至目前為止，英國因新冠肺炎疫情死亡的病例達到 45,000 多人，是歐洲死亡人數最高的國家。英國央行政策制定者 Jonathan Haskel 就表示，持續的疫情危機以及失業率上升，很可能會阻礙經濟的復甦。