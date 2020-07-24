美國CDC發布聲明 強調學校秋季開學的重要性及安全性

在美國總統川普反覆呼籲學校秋季開放之後，全美各地正評估是否讓孩童重返校園，美國衛生官員發布了重新開放學校的指南，並表示兒童不容易受到新冠病毒的侵害，遭嚴重症狀的可能性也比成年人小得多。

美國疾病預防控制中心 (CDC) 週四 (23 日) 發布聲明，題為「今年秋天重新開放美國學校的重要性」，並表示，現有的最佳證據表明，如果兒童被感染，他們遭受嚴重症狀的可能性要小得多。

近來美股疫情仍未有效控制，陽光地帶和西部幾個州的感染激增，促使要求學校保持關閉的呼聲升高。川普則呼籲各校正常開放，並威脅對不讓學生返校的學校暫緩發放聯邦撥款。他在週四白宮記者會上說：「每個地區都應積極為重新開放做好準備。」

不過，川普表示，目前疫情傳播較為嚴重的城市和州可能需要延遲，但這一決定具體取決於州長。

川普之前曾說，CDC 原本的開放指引昂貴而且不切實際，CDC 主任 Robert Redfield 在聲明中表示，從公共衛生的角度，今年秋天開放學校至關重要。

Redfield 認為，學校的停課已經破壞了兒童和父母的正常生活方式，帶來青少年負面的健康影響。疾病預防控制中心準備與 K-12 學校合作，在保護最弱勢群體的同時，安全地重新開放。

聲明中強調，「現有的最佳證據表明，COVID-19 對學齡兒童的風險相對較低」。據 CDC 數據，截至 2020 年 7 月 17 日，18 歲以下的青少年在 COVID-19 病例中占比不到 7%，與其相關的死亡所占比例不到 0.1%。

CDC 指出，科學研究表明，學校兒童中的 COVID-19 傳播率可能較低，很少有報導說兒童是家庭內部傳播的來源。與來自病毒和抗體測試的數據一致，表明兒童不是在學校或社區中傳播的 COVID-19 的主要驅動因素。