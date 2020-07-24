200年服飾品牌重現生機 Brooks Brothers可望由SPARC接手

美國老字號服飾品牌 Brooks Brothers 週四 (23 日) 宣布，該公司和零售商的 SPARC 集團達成「假馬競標」協議 (Stalking Horse)。Brooks Brothers 在本月 8 日才剛宣布破產，此筆交易可望留住該成衣品牌和至少 125 家的門市。

根據《路透社》週五 (24 日) 報導，Brooks Brothers 與 SPARC 集團，已達成 3.05 億美元的「假馬競標」協議。這家 200 年歷史的指標性服飾品牌，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊，也將由歷史只有數十年的美國零售商來接手。

Brooks Brothers 在先前曾經告訴《路透社》，根據雙方協議內容，SPARC 這家由品牌管理公司 Authentic Brands Group(ABG) 所部分擁有的集團，傾向買下 Brooks Brothers 的全球業務以持續經營該品牌。

「假馬競標」協議也意味著其他競標者在喊價時，都必須高於 SPARC 集團。

該項協議還有待法院批准。法院預計 8 月 3 日舉行聽證會來許可該項標案，而競標則是將在 8 月 5 日截止。

Brooks Brothers 表示，關於該公司資產最後買賣結果的聽證會，將會在 8 月 11 日時舉行。

Brooks Brothers 是由義大利富豪 Claudio Del Vecchio 私人擁有，有多達 40 位的美國前任總統都穿過該品牌的衣服，其中包含甘迺迪及歐巴馬。

過去 Brooks Brothers 在全球擁有約 500 家門市，但多數已經因為這次的疫情關門。

去年該公司的營業額超過 9.91 億美元，當中約有 2 成比例來自線上銷售。Brooks Brothers 也和梅西百貨、Nordstrom 及其他零售商簽有批發協議，且為聯合航空 (UAL-US) 等企業生產制服。