〈鉅亨看世界〉美國硬幣突然不夠用

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在美國延燒不退，也衍生了一些新的麻煩，例如流通用的硬幣短缺。

這聽起來略顯奇怪，但卻是實情，全美各地的速食店、超商、銀行及其他較常使用現金的地點，都警告顧客有現金缺短問題，要求客戶自備零錢。

這到底是怎麼回事呢？

專家說應稱為流動中斷

美國聯準會在 6 月 11 日發布聲明，承認由於 COVID-19 疫情，「美國硬幣的正常流通模式」已經遭到破壞。

聯準會表示，在過去的幾個月，從存款機構到聯準會，硬幣存款均大幅下降，另一方面，出於疫情期間保護員工的原因，美國造幣廠的硬幣產量也減少。聯準會正在多方面處置，以減輕這一情況可能帶來的衝擊。

部分咖啡店零錢不足 (圖: AFP)

哥倫比亞大學商學院金融系助理教授 Yiming Ma 表示，「短缺」並不是形容當前情勢一個準確的用詞，更好的說法是流通中斷，遭到破壞。而這也意味著，一旦恢復流通，這些干擾就會緩解。

Ma 表示，造成這種情況的原因，是採用硬幣交易的企業，例如自助洗衣店、自動售貨機和洗車場，受到疫情影響而關閉，這些企業使是硬幣回到銀行，以重新分配回實體經濟的關鍵組成部分。由於它們沒有收到硬幣，所以回流經濟的硬幣大為減少。

內華達大學拉斯維加斯分校商業與經濟研究中心主任 Stephen Miller 表示，硬幣的流通速度不足以滿足需求。在疫情期間，人們只會呆在家裡，零售購買發生了很大變化，使用的硬幣量也大為減少。

聯準會 7 月成立了美國硬幣工作組，以緩解硬幣短缺並採取行動，工作組由近 20 個人組成，代表聯準會、美國鑄幣廠、美國銀行家協會，美國獨立社區銀行家等組織。預計 8 月初開會分享建議，以尋求可行的步驟，解決當前的難題。

上個月，聯準會銀行開始從現有硬幣庫存中向銀行分配資金，這是一項臨時措施。

(圖: AFP)

聯準會認為，當經濟重新開放，硬幣供應將恢復正常流通模式，硬幣庫存問題將得到解決。

硬幣流動情況值得強調嗎？

聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 上個月在國會表示，銀行正因硬幣流動不足而感到痛苦，聯準會正協議鑄幣廠加大供應，同時官方認為這還是個暫時性的問題。

Miller 表示，現在真正的問題不在於硬幣的數量不足，但是有更多的硬幣留在家中，而不是在整個經濟中流通。

但由於銀行硬幣供應量低於正常水準，銀行被迫以更審慎的態度，決定向企業供應多少硬幣。其結果就是，各地的加油站等小商店，可能希望兌換客戶手上的零錢，或要求客戶支付零錢。

儘管缺少可用的硬幣可能聽起來很嚇人，但現有研究可能表明，這對美國日常經濟的干擾有限。據舊金山 Fed 分行報告，信用卡和簽帳金融卡占 2018 年付款的 51%，消費者使用現金僅占總付款額的 26%，並且大部分現金用於 10 美元以下的付款。

但這並不是說，這不會造成生活上的不便。

Northpointe Bank 存款銀行副總裁 Bill Clancy 說，硬幣短缺可能嚴重影響無法使用銀行帳戶、信用卡或簽帳金融卡的個人。

許多美國人無法使用信用卡 (圖: AFP)

Clancy 表示，他擔心那些不太富裕並且沒有資格獲得支票帳戶的人，因為現金是他們的唯一選擇，當企業不收現金或無法找零時，會讓他們無法如同平時那樣花錢，帶來生活的困擾。

根據聯準會 2019 年的報告，2018 年約有 6% 的美國成年人沒有銀行帳戶。另外 16% 的人在銀行資金不足，這意味著他們在銀行有帳戶，但也使用其他服務。Clancy 指出，這會帶來負面影響的連鎖效應。

硬幣流通問題如何解決？

截至目前，很難說出當前的硬幣短缺何時會結束。聯準會建議銀行和其他存託機構，只訂購其絕對需要的硬幣。

Ma 認為，聯準會應該需要仔細計畫，純向經濟中注入更多硬幣，不一定會到最需要那些人。

從鑄幣廠的角度，目前供應已在回復正常。發言人 Michael White 稱，鑄幣廠已經有望在 2020 年剩餘時間內每月生產 16.5 億枚硬幣，相當於 198 億枚流通硬幣的生產水準。相較之下，2019 年生產了 124 億枚流通硬幣。

流通硬幣的匱乏並非首次出現，在 1999 年，由於發生「1 分錢錢荒」，迫使一些企業向客戶尋求硬幣。

威爾明頓大學經濟學助理教授 Daniel Soques 表示，雖然擺脫現金和硬幣不是壞事，但轉向全數位化，對金融低端的人士仍會造成損害，而他們原本就處在不利地位。