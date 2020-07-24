【袁志峰專欄】美股急跌 恒指再次下試25000點

今天推介 - 中石油 (857, 上日收市 $2.80)

1) 股市前景

弱美元原則上對港股有利，但香港疫情大爆發加上中美關係惡化，令港股今月以來跑輸主要新興市場股市，昨日反彈幅度亦較弱，可能是受 A 股回落所拖累。筆者仍然認為恒指接近 25000 點是買入良機。建議長線買入阿里巴巴 (9988)、小米(1810)、吉利汽車(175) 和中興通訊(763)。

今天推介是中石油 (857) ，股價過去幾個月低位徘徊於 2.5 元至 2.9 元之間，但期油價格已重上每桶 40 美元，加上公布出售資産與國家管網集團後，交易所到現金將用於派發股利回饋股東，預料可刺激股價表現。股價淨值比低於 0.4 倍，估值偏低。

2) 上日中港股市況總結

恒指周四高開 178 點後再攀升，早段最多升 288 點，後因 A 股回落而急瀉，跌穿 25000 點後隨即反彈，午後靠稳，收市報 25263 點，升 205 點或 0.8%。成交按日減 10% 至 1406 億元，而 7 月以來日均成交額為 1791 億元。港股通南向淨買入增至 36 億元，而 7 月以來日均淨買入為 47 億元。

藍籌股 22 升 27 跌 1 持平。有分拆概念的瑞聲科技 (2018) 是升幅最大藍籌，漲 13%。其次是中國生物製藥 (1177)、港交所(388) 和舜宇光學 (2382) 漲 3%-4%。大型科技股表現不一，騰訊 (700) 和美團 (3690) 漲逾 3%，阿里 (9988) 和京東 (9618) 跌少於 1%。恒生科技指數 30 隻成份股 27 升 3 跌，上升股份的平均漲幅為 3.1%。

板塊方面，手機、汽車、醫藥、物管股跑贏大市。比亞迪 (1211) 漲 7%，吉利汽車 (175)、長城汽車(2333) 和華晨中國 (1114) 升 3%-5%。彩生活 (1778)、寶龍商業(9909) 及建業新生活 (9983) 升 6%-7%。內銀股普遍下跌少於 1%。

上証指數低開低走，早盤曾跌近 2.3%，午後反覆上升，收盤仍跌 0.2%，報 3325.11 點。深証成指基本持平。滬深兩市總成交 1.2 萬億元人民幣。北向資金轉為淨賣出 37 億元人民幣，7 月以來累積淨買入減至 310 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

美國首次申請失業救濟人數從上週的 130 萬增至 141.6 萬，是 3 月以來首次增加，消息令美股受壓。周四美股三大指數下跌，道指收報 26552 點，跌 353 點或 1.3%，標普 500 跌 1.2%，納指跌 2.3%。美匯指數跌至 94.8，創近兩年新低。紐約期金升至 1890 美元，創近 9 年新高，今年以來升 24%。

4) 宏觀 / 行業訊息

中汽協昨公布，7 月上中旬，11 家主要企業汽車銷量累計完成 94.2 萬輛，按月增 2.7%，按年升 36.5%；其中，乘用車銷量累計完成 82.5 萬輛，按月增長 5%，按年升 33.6%。(信報)

6 月國有企業營業總收入、利潤總額年內首次實現月度同比增長，分別增長 7.1%、6%；1-6 月累計，國有企業營業總收入同比下降 4.9%，利潤總額同比降 38.8%。(Wind)

5) 個股訊息

中石油 (857) 公布，與國家管網集團簽署交易協議，向其出售多項資產，包括主要油氣管道、部分儲氣庫、油庫、液化天然氣 (LNG) 接收站及其附屬設施，以及鋪底油氣等相關資產，作價 2687 億元人民幣。出售代價中，1495 億元人民幣國家管網集團將以股權方式支付，中石油將持有國家管網集團完成重組後股本 29.9%，剩餘部分將以現金的方式支付。(信報)

中國生物製藥 (1177) 首席執行官謝炳，3 個月來第二次減持公司股份，以每股 10.5 元至 10.77 元，配售 3 億股，套現最多 32.3 億元。若反應理想，可加碼 1 億股，套現增至最多 43.1 億元。配售價較昨日收市價 10.88 元，折讓 1.0% 至 3.5%。(信報)

中信建投証券 (6066) 公布，上半年淨利潤 45.8 億元人民幣，按年增長 97%。期內，營業收入 99 億元人民幣，按年升 68%。(信報)

金沙中國 (1928) 公布，截至今年 6 月底止第二季，經調整物業 EBITDA 虧損 3.1 億美元，並錄得淨虧損 5.5 億美元。(信報)

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