〈美股盤後〉微軟蘋果領跌 聯電ADR飆破13% 標普連四漲止步

週四 (23 日) 由於失業人數激增、引發華爾街對經濟復甦的擔憂，那斯達克指數遭逢近一個月以來最糟的一天，科技股迎來一波拋售潮，蘋果、微軟領跌，標普結束連續四個交易日漲勢。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1530 萬例，死亡數突破 62.5 萬例。

美國迄今累計確診數超過 400 萬，死亡人數超過 14.3 萬，加州通報創紀錄的單日死亡人數。紐約州州長古莫稱，年輕人中冠狀病毒的感染呈上升趨勢，美國傳染病學會警告，感染率高的州切勿重新開放學校。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 353.51 點，或 1.31%，收 26,652.33 點。

標普 500 指數下跌 40.36 點，或 1.23%，收 3,235.66 點。

那斯達克指數下跌 244.71 點，或 2.29%，收 10,461.42 點。

費城半導體指數下跌 34.46 點，或 1.64%，收 2,070.97 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊上揚，以必需消費品、金融與公用事業領漲；資訊科技、非必需消費品、通訊服務領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎集體大跌。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.66%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.55%；臉書 (FB-US) 下跌 3.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.07%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.35%。

道瓊 30 檔成分股盡墨。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.43%；旅行家 (TRV-US) 下跌 2.97% ；波音 (BA-US) 下跌 1.86%；高盛 (GS-US) 下跌 1.45%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.22%。

費半成分股不支倒地。AMD (AMD-US) 下跌 3.59%；美光 (MU-US) 上漲 1.92%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.06%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.16%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.96%。

台股 ADR 僅聯電獨強。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 13.09%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.49%。

焦點財報、個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 最新財報亮眼，營收獲利皆優於市場預期，持有現金創下新高 (86 億美元)，宣布德州第二座超級工廠，華爾街紛紛上調特斯拉目標價，該公司週四股價下跌 4.98%。

高盛呼籲投資人避免買入蘋果，因為疫情不確定性會影響 iPhone 發布推遲，連帶影響營收，蘋果還傳出面臨美國多州的消費者保護調查，其股價下滑 4.55%。

儘管微軟最新財報表現佳，但其軟體許可購買繼續放緩，子公司 LinkIn 受到疲軟就業市場的負面影響，微軟 (MSFT-US) 週四股價跌逾 4% 至每股 202.54 美元。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.77%。該公司宣佈無限期延遲《花木蘭》、《星球大戰》和《阿凡達》續集電影。

美國財產保險公司旅行家集團 (Travelers) (TRV-US) 週四盤前公布 2020 年第二季財報，巨災損失大增 2 倍加上投資收益大幅縮減，導致集團出現淨損，至於集團營收和承保保費方面皆高於市場預期，其股價週四下跌 2.97%。

關鍵經濟數據

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 141.6，預估 130.0 ，前值 130.7

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1620，預估 1700.0，前值 1733.8

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 136，前值 137.5

美國初領失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「標普 500 指數受到嚴重衝擊，因投資者拋售科技股，科技股在第二季財報季開始時，對該股的預期高得令人難以置信。科技股只是被瘋狂地超買、過度持有和高估。」

富國證券高級分析師 Christopher Harvey 指出，科技股引領著股市從 2020 年的低點大幅上漲，我們看到越來越多的類似於上世紀 90 年代末的影子。

Christopher Harvey 稱：「總體而言，中期風險可能是融漲會破壞市場的穩定，而且來得容易去得也快。這是因為股指無視明年上半年局勢，沒有考慮到政治風險。」

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，經濟刺激、選舉、收入、種族狀況和地緣政治緊張局勢都存在很大的不確定性，所有這些都是關於新冠疫情與重啟過程的不確定性。

Wedbush Securities 高級副總裁 Stephen Massocca 稱：「成長股和價值股間存在明顯的差距已開始縮小，大盤股和小盤股之間也存在顯著差異，我們也看到這種差距正縮小。」