〈財報〉疫情重創航空產業 美國航空Q2大虧21億美元

美國航空 (AAL-US) 週四 (23 日) 美股盤前公布 2020 財年第二季財報，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致飛航旅遊需求大幅萎縮，美國航空於 Q2 的稅後虧損規模達到 21 億美元。

受到財報表現不佳的影響，美國航空股價於週四 (23 日) 台北時間晚上 10 時許下跌 2.11%，報每股 11.12 美元。

美國航空股價日 k 線圖

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：16 億美元，較去年同期 120 億美元下跌 86%

稅後虧損：20.7 億美元，去年同期報稅後淨利 6.62 億美元

每股虧損：4.82 美元，去年同期報稅後淨利 1.49 美元

調整後每股虧損：7.82 美元，虧損幅度大於市場預估值 7.70 美元

受到疫情的影響，航空旅遊需求在 4 月份時跌至谷底，隨著美國重新開放經濟活動，各大航空業者亦逐漸恢復產能，其中，美國航空的恢復速度優其他競爭對手，如：聯合航空 (UAL-US) 及達美航空 (DAL-US)。

為了減輕財務上的壓力，美國航空採取了各項刪減成本措施，包括減少航班及要求員工放無薪假等。該公司於 5 月份時宣布，計畫將裁員 30% 的管理階層及後勤支援員工，總計人數約為 5 千人，於 7 月份時又再次預告另一波的裁員計畫。

一連串的刪減成本措施，減緩了美國航空現金燃燒的速度，由每日 1 億美元下降至每日 3000 萬美元。

美國航空 CEO Doug Parker 表示，為了改善流動性及保留帳上現金，公司採取了迅速的因應措施。雖然未來充滿不確定性，但公司有信心將能夠有效的面對危機。

美國航空及其他航空業者警告，受到新冠確診病例再次增加、以及各國實施旅遊禁令的影響，預期飛航旅遊需求將持續疲軟。美國航空預期，第三季的產能將較去年同期衰退 60%。

由於夏季是旅遊旺季，通常是航空業者一年當中業績最好的時期，但由於全球各地新冠疫情再度惡化，預期會持續對各航空公司的營運造成重創。