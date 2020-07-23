〈財報〉推特Q2活躍用戶數年增34%超市場預期 盤前大漲逾6%

推特 (TWTR-US) 在週四 (23 日) 公佈了第二季財報，營收低於分析師預期，不過活躍用戶年增 34%，高於市場預期。

推特股價在美股盤前交易上漲 6.25%，暫報每股 39.44 美元。

推特股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：6.83 億美元，年減 18.8%，低於分析師預期的 7.07 億美元。

淨損：12.28 億美元，低於去年同期的淨利 11.19 億美元

LPS： 0.16 美元，低於分析師預期的 EPS 0 美元

可獲利每日活躍用戶 (mDAU)：1.86 億，高於分析師預期的 1.728 億

廣告營收：5.62 億美元，年減 23%

推特表示，在先前的第一季，由於疫情而造成的廣泛的經濟動盪和全球廣告支出的大幅下降，導致 3 月最後三週的廣告營收下跌了 27%。

推特執行長 Jack Dorsey 表示，第二季用戶數量及參與度皆有巨大的增長。Mdau 增至 1.86 億，年增 34%。此外，他也提到此前遭駭客入侵的事件，並表示公司迅速採取行動來解決，並施加了額外措施來提高防禦，並改善內部系統的安全性，此外，該公司也正在與執法部門合作。

推特活躍用戶數增加 (圖片：CNBC)

推特財務長 Ned Segal 則表示，廣告需求相對於 3 月的中旬出現了溫和的復甦。他也表示，各大品牌逐漸找到創新的方式來加入廣告，公司也已經完成了廣告次伺服器的重建，並在加速廣告業務方面取得了進展。

Twitter Inc 的股價今年迄今以來上漲了 15%，但仍較其 2019 年 9 月 9 日創下的高點 45.85 美元下跌了 19.43%。