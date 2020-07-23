〈財報〉旅行家Q2營收、承保保費高於預期 盤前股價漲近2%

美國財產保險公司旅行家集團 (Travelers) 週四 (23 日) 美股盤前公布 2020 年第二季財報，巨災損失大增 2 倍加上投資收益大幅縮減，導致集團出現淨損，至於集團營收和承保保費方面皆高於市場預期。

財報公布後，旅行家集團 (TRV-US) 美股盤前上漲 1.85%，至每股 124.50 美元。

旅行家集團盤前股價 (圖：Investing.com)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨承保保費報 73.46 億美元，年減 1%，高於市場預期的 73.2 億美元

營收報 74.01 億美元，年減 6%，高於市場預期的 71.4 億美元

淨損報 4000 萬美元，去年同期淨利報 5.57 億美元

稀釋後每股淨損報 0.16 美元，去年同期每股淨利報 2.10 美元

旅行家集團 Q2 財報重點數據 (圖：旅行家集團)

根據財報，第二季淨虧損主要因美國部分地區遭受強風襲擊，加上國內抗議騷亂不斷，導致該季稅前巨災損失報 8.54 億美元，較去年同期的 3.67 億美元大增 2 倍。

此外，因金融市場遭受疫情衝擊，該公司第二季稅前淨投資收益年減 59%，僅報 2.68 億美元。

旅行家第二季綜合成本率 (Combined Ratio) 報 103.7%，高於去年同期的 98.4%，綜合比率低於 100% 意味著保險公司賺取的保費高於所支付的理賠金額，代表公司承保有盈利。

公司看法：

旅行家集團董事長兼執行長 Alan Schnitzer 表示，第二季業績表現反映出基本承保收益的改善，但巨災損失和淨投資收益下滑仍抵銷良好的收益表現。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，Schnitzer 則表示，疫情和相關經濟狀況對於公司基本業績影響不大。