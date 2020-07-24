新刺激法案細節延至下週公布 梅努欽：不含薪資稅減免

週四 (23 日) 美國共和黨宣布其推動的新版紓困案將推遲至下週公布，美國財政部長梅努欽表示，新一輪紓困法案將基於約 70% 的薪資替代來擴大失業保險，而美國總統川普總統極力推動的薪資稅減免不會納入新法案中。

美國國會正面臨通過新一輪刺激法案的壓力，由於全美新冠疫情持續惡化，確診數與死亡人數都在增加，關鍵的每週 600 美元額外失業救濟金即將於本月底到期並停發。

美國共和黨原定週四要公布該黨版的新刺激法案細節，規模高達 1 兆美元，並啟動與民主黨的談判，但美國聯邦參議院多數黨領袖麥康奈週四稱，由於未能與白宮確定最終細節，新版紓困案將推遲到下週才會公布。

麥康奈提到，川普政府已經要求額外的時間來審查細節，但是我們將在下周初提出該建議。

美國財政部長梅努欽週四受訪時表示，約 70% 的薪資替代將用來擴大失業保障，這將成為兩黨接下來談判的基礎，而且不考慮薪資稅減免。

川普上週日表示，若不減免薪資稅，他可能會拒絕簽署讓新法案生效，週四 (23 日) 川普推文似乎承認在此議題失敗了，並指責民主黨帶來的阻力。

(圖片：川普推特)

川普推文寫道：「民主黨人強烈表示不會批准減免薪資稅 (這太糟了！) 這本可對勞工帶來好處，因此共和黨不想提出要求，民主黨一如既往地傷害著美國勞工人民！」