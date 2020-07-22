槓桿與融資比例上升 陸股飛漲已成雙面刃

隨著中國國內疫情趨緩、金融改革頻頻，又逢近日科創版解禁下，一時間陸股漲勢凶猛，相較欲 3 月疫情時水平，目前已上漲 25%，對此市場分析師表示，即使多頭趨勢明顯，但近期市場融資、槓桿交易比例不斷上升，又企業壞帳仍再膨脹，市場擔憂 2015 年股災恐因此重演。

經歷 7 月初飛漲，上證綜合指數在兩週內上漲 14%，滬深 300 指數則上揚近 2 成，深圳綜合指數也飆升 17%，一時間陸股漲勢不斷，不過也引起市場與政府的關注。

上證綜指週線走勢圖 (圖: Investing.com)

諾亞控股投資長 William Ma 表示，近期槓桿交易水準僅為股災期間高峰的一半，趨勢而言呈現上升的狀態，澳盛銀行 (ANZ) 週一 (20 日) 發布之報告也提到，近期陸股飛漲狀態已成為市場與執政者的雙面刃。

根據中證金融統計發現，保證金交易與融資在近期因受到中國人行流動性支持下，6 月的保證金交易相比 5 月增加了 33%，此外，據《南華早報》報導，7 月的第一週，中國未償的保證金餘額增長了 9% 達到 1.3 兆元人民幣。

此外，據《財新》的數據顯示，近期市場出現一些非法提供保證金交易融資的平台允許投資者僅需用最低 100 元人民幣的價格，便能購買價值 1000 元人民幣股票，槓桿率為 10 倍，非法融資充斥的狀況也使中國監管機構於月初發布警告，提醒投資人須注意投資風險。

對此，澳盛銀行報告中表示，這樣的飛漲短期間有助於企業債務負擔的減輕，政府財政壓力也可以緩解，主因於中國政府持有上市國有公司的多數股權。

然而，澳盛銀行也提到，中國企業債務的問題長期而言仍需謹慎審視，政府擴大寬鬆下恐使企業壞帳如雪球般越滾越大，此外伴隨著另一方面股市風險偏好上升下，到時泡沫破裂的可能性將逐漸上升，2015 年的股災恐因此重演。