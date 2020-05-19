15年來最大改革 恆指將納同股不同權及第二上市企業

恆指公司正式宣布，大中華區域 (中、港、台) 的同股不同權公司及第二上市企業，將被納入至恆生指數及國企指數的選股範圍內，外界喻為 15 年來最大改革，而最快將在 8 月份的季度檢討會開始，市場預期，阿里巴巴、美團和小米很有機會 8 月份晉升藍籌股。

不過與其他股份占恆指權重上限 10% 有所不同，同股不同權和第二上市企業在指數權重，每家公司上限為 5%。

恆指公司研究與分析部主管 Daniel Wong 表示，同股不同權及第二上市公司將於 8 月進行季度檢討時公布，一般約在 8 月 15 日前後恆指公司將宣布具體納入的成分股，但實際的執行日期將在 9 月初，一些被動基金到時可以買進。

Daniel Wong 進一步強調，這次調整對指數的波動影響是一個十分複雜的問題，恆指公司尚未進行過任何相關的模擬測試，因為指數是一個組合，具體的影響有待時間證明。

(圖片: AFP)

業內表示第二上市的企業，公司市值只依照在香港的股本計算，而 ADR 的股份，將被視為非流通股。以上述方法推論，阿里巴巴的流通市值只會以中央結算系統內，而且花旗持有的 ADR 不會被計算在內。根據最新數據，阿里巴巴只有 6.82% 股份可計算流通市值，即約 2970 億港元。

《彭博》表示，依照恆生 50 檔成份股的限制，若納入兩檔股票，就必需剔除另外兩檔。以成交額和市值計算，假設納入阿里巴巴及美團，而旺旺和瑞聲將被剔除，在納入阿里巴巴及美團後，恆指的預估本益比將從目前的 11 倍提升到 12.1 倍，超過上證綜指。

此外，加入阿里巴巴與美團後，恆指過去重金融及地產的結構將進一步改善，也符合現今科技類股當道的趨勢，更可得到資金青睞。

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