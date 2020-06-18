〈陸家嘴論壇〉十三五收官年 劉鶴預告未來中國金融施政五重點

週四 (18 日) 第十二屆陸家嘴論壇開幕，中國國務院副總理劉鶴發表書面致辭指出，未來中國金融施政重點放在穩健貨幣政策、促進經濟轉型、深化改革開放等五大層面。

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劉鶴表示今年為中國「十三五」計劃最後一年，同時也是訂定「十四五」計劃藍圖的重要時期。未來金融體系發展有以下五大重點目標：

一. 穩健的貨幣政策更加靈活適度。從經濟發展出發，加強反週期性調節政策，保持流動性合理充分，促進金融與實體經濟良性循環，全力做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期），及「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）目標。

二. 服務實體經濟，促進經濟轉型升級。要以高品質發展為導向，強化供給側結構性改革。此外也要因應各類市場需求，保持貨幣政策傳遞過程的順暢，改善金融結構，提升小微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。

三. 堅持「建制度、不干預、零容忍」，加速發展資本市場。要堅持市場化、法治化原則，強化上市公司資訊揭露、發行、退場等基本制度，嚴懲偽造不實財務數字的行為，保障投資人利益。

四. 因應風險對策要走在市場之前。在經濟下滑壓力和各種不確定因素下，要增強對風險的預判性，把握保增長與防風險之間的平衡。中國有信心有能力應對任何內外在風險衝擊，實現金融體系穩健運行。

五. 深化改革開放。中國將持續改革、擴大開放，加速推出和落實金融改革開放政策，保護在中國的外資企業合法權益，共同落實中美第一階段經貿協議。中國將堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，確實保障各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。