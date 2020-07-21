〈陸股盤後〉上證指數震盪收高 兩市連14交易日成交金額破兆元

陸股股市週二 (21 日) 高開低走，開盤原本延續昨日及美股的漲勢，在開盤後前 1 小時走高，但隨後賣壓增加，由漲轉跌，直到午後才由創業板帶動，再次反彈走強，主要指數重回漲勢。股市交易依然熱絡，兩市連續 14 個交易日成交金額超過 1 兆元人民幣。

截至收盤，上證指數上漲 0.2%，報 3320.89 點，深成指報 13536.17 點，漲幅 0.65%，創業板指表現最為亮眼，全天漲幅 1.45%，收 2736.51 點。

上證綜指日線走勢圖 圖片：Sina

兩市成交總額達人民幣 11030.25 億元，雖較昨天略減，仍在 1 兆美元上方，不過北上外資為小幅淨流出。

產業消息

今天盤勢受消息面影響巨大，中國國務院發布文件，在保證醫療安全和質量前提下，進一步放寬互聯網診療範圍，醫藥生物類股開盤領漲，午後互聯網醫療概念盤中拉升，衛甯健康、思創醫惠、萬達資訊、創業慧康等紛紛大漲。

此外，由於螞蟻集團宣布 A+H 的上市計畫，更帶動相關題材股獲得追捧。京能置業、湘郵科技、永安行等多檔個股漲停。

整體來看，多數類股均上漲，但軍工、金融相關類股表現不佳，跌幅居前。

市場看法

香頌資本執行董事沈萌認為，在目前市場下，頭部消費和科技替代仍舊是重要的兩大主線，整個市場也仍舊會在這兩大主線的交替中震盪。投資者應審慎看待市場波動，不盲目提升風險偏好。

昨天在科創板上市的半導體股寒武紀，在漲幅一度突破 300% 之後，最終以 237% 的漲幅結束首日行情。今天股民仍站在買方，一度漲超 30%，市值重回千億大關，最終收報 274 元，漲幅 29%。