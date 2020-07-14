中芯國際公告7月16日科創版上市 將創10年最大A股IPO

陸晶圓廠中芯國際週二 (14 日) 晚間發布公告，確認 7 月 16 日將於上海證券交易所科創板上市，以每股人民幣 27.46 元公開發行，募集資金有望創下 A 股自 2010 年以來最大 IPO 規模。

中芯國際表示，發行股票總數為 16.86 億股，其中 10.4 億股的 A 股無限售流通股會在 7 月 16 日上市交易。該公司指出，首日漲幅限制為 44%，跌幅限制為 36%，之後升跌限制比例為 10%。

另外，上市前五交易日不設升跌幅限制，五日後限制於 20%

中芯 (0981-HK) 於香港掛牌的 H 股今 (14) 日收跌 0.36%，報 41.80 港元。

中芯國際 H 股股價日線圖 (圖：Investing.com)

自上海證交所受理文件算起至審查通過，中芯僅花費 19 天便完成所有必須流程，A 股上市之路可謂相當順遂。中芯此前預估集資額將達到人民幣 463 億元，若超額配售選擇權全額行使，A 股掛牌將為其募集人民幣逾 532.3 億元，創下科創板自 2010 年以來最大規模的 IPO 紀錄。

根據先前中芯公布科創版網上發行申請狀況，中心在科創版上市定價為每股人民幣 27.46 元，網上發行 4.21 億股，有效申請 2385.75 股，相當於可認購數的 556 倍。