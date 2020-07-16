週三 (15 日) 國際奧委會 (IOC) 稱，仍將全力拚辦 2021 年東京奧運會，並正在考慮多種情況以確保東奧安全舉行。

原定 2020 年在日本舉辦的東京奧運，因受到新冠疫情影響延至 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日舉行，國際奧運委員會主席巴赫 (Thomas Bach) 週三允諾，該機構仍全力全力拚辦東京奧運，目前進度良好，更多細節將於週五國際奧會視訊會議中揭露。

東奧籌備單位著手將賽事「簡化」來確保運動員安全，巴赫稱，目前整個國際奧委會皆遵循 (今年 3 月) 推遲前確立的原則，即首要任務是確保所有參賽選手的安全。

國際奧委：全力拚辦 2021 東京奧運。(圖片：AFP)

日本奧林匹克委員會會長近期表示，東奧賽事規模很可能會縮小。巴赫坦言，我們將繼續遵循世衛組織 (WHO) 的建議，籌備因應多種情況，我們不知道一年後的疫情狀況。

巴赫強調，不可能舉辦沒有觀眾奧運，正在該機構正尋求解決方案，一方面能保障所有參賽者的健康，另一方面也能反映奧林匹克精神。

巴赫還提到，國際奧會已與第四屆夏季青奧主辦國塞內加爾達成協議，原定於 2022 年 10 月至 11 月青奧會將延至 2026 年舉行，這使國際奧會和各國奧會能夠更好地規劃活動。

新冠疫情如野火燒不盡般席捲全球，目前國際奧委財務吃緊，史上首次延期的東京奧運，預計將讓 IOC 損失 8 億美元 (約新台幣 239 億元)，包含 6.5 億美元營運費用，以及 1.5 億美元援助國際聯盟 (Ifs) 和國家奧林匹克委員會 (NOC)。