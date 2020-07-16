WHO洗白中國？美國務卿：中國要為新冠全球大流行付出代價 

美中關係正陷入冰點，美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 週三 (15 日) 砲火持續猛攻，指責世衛 (WHO) 赴中國調查新冠起源是為了替中國洗白，全球絕對會要中國對造成新冠全球大流行付出代價。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,332 萬例，死亡數突破 57.8 萬例。美國迄今累計確診數超過 343 萬，死亡人數超過 13.8 萬，位居世界首位。

世界衛生組織 (WHO) 上周末宣布派遣一批世衛專家前往中國，研究疾病起源及傳播途徑，對此龐培奧週三表示：「中國沒有公開掌握的新冠病毒資訊，已造成 10 萬多名美國人死亡，現在中國允許世衛介入調查起源，我相信，這會是一場完全、完全遭到粉飾的調查。」

龐培奧稱：「希望我的預測是錯的，期望這是一次徹底的調查，徹查中國到底，但我看到了中國對新冠病毒的反應，北京此前已多次拒絕 (世衛參與病源調查)。」

龐培奧指控中國在其實驗室銷毀冠狀病毒樣本，帶走談論此事的記者和醫生，卻不允許他們做出符合全球國家標準的事情：進行透明、公開、交流與合作。

龐培奧警告：「全球絕對會讓中國為新冠全球大流行付出代價… 大家可以看到，無論我走訪到哪，與我交談的每位外交官都承認看到中國對世界所做的一切。」

龐培奧預期，世界將以不同的方式看待中國，並以本次災難前截然不同的方式與中國交往。

美國已在上週二 (7 日) 致函聯合國，宣布美國正式退出世界衛生組織 (WHO)，並於 2021 年 7 月 6 日起生效，川普政府已多次公開指責世衛立場偏袒中國，忽視新冠病毒 (COVID-19) 疫情的種種警訊搞砸了防疫，造成全球極大的損失。