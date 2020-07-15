制裁中國！川普簽署香港自治法案 終止香港優惠待遇

週二 (14 日) 美國總統川普召開記者會，宣布簽署香港自治法案，並終止香港優惠待遇，回擊中國削弱香港的自治。

港版《國安法》7 月 1 日正式生效後，美國眾議院和參議院在 7 月 1 日和 2 日火速通過《香港自治法》(Hong Kong Autonomy Act)，並遞交給白宮，川普週二於白宮玫瑰園宣布，他已簽署該法案，將制裁破壞香港自治的個人或企業、機構，在簽證與金融方面施加限制。

川普稱：「我們都看到發生了什麼事，這不是一個好情況，他們被剝奪自由和權利。」

同時，川普還簽署一項行政命令，終止美國給予香港的特殊貿易地位。

川普說：「香港現在得比照中國的待遇，沒有特權、沒有特殊經濟待遇，沒有敏感技術出口。除此之外，大家知道的，我們正在對中國徵收高額關稅。」

由於新冠疫情、香港、新疆與中國南海領土一連串議題，美中緊張關係持續升溫。川普週二再度抨擊：「毫無疑問，中國隱瞞、欺騙和掩蓋新冠疫情，導致病毒擴散到全世界，中國無疑必須承擔全部的責任。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1310 萬例，死亡數突破 57.4 萬例；美國迄今累計確診數超過 343 萬，死亡人數至少 13.8 萬。